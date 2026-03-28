Entre Ríos fue parte de dos encuentros de trabajo por una cultura federal

Representantes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos participaron de la asamblea anual del Instituto Nacional de la Música.

Representantes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos participaron de la asamblea anual del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y de la presentación de los avances de un Diagnóstico de las Industrias Culturales y Creativas en el país, junto a las 24 jurisdicciones y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En la Asamblea Federal del Instituto Nacional de la Música (INAMU) se destacó el crecimiento sostenido de AMA, la Agregadora de Música Argentina, que alcanzó las 15.000 canciones distribuidas digitalmente, entre ellas, un gran número de creaciones entrerrianas.

Entre otras acciones, se pusieron en valor las capacitaciones realizadas, como una herramienta de formación de acceso libre para las y los artistas. Algunas de estas capacitaciones fueron parte del primer Encuentro Entrerriano de Música que se realizó en Diamante en el 2025, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Por otro lado, se presentaron los avances del Diagnóstico Federal de las Industrias Culturales y Creativas junto a autoridades provinciales de cultura de todo el país y el Consejo Federal de Inversiones. El objetivo es la construcción de una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal para el desarrollo de este sector.

El relevamiento aborda las artes visuales, artesanías, audiovisual, danza, diseño, editorial, gastronomía, música, videojuegos, teatro y artes escénicas. Esta información permitirá identificar las problemáticas principales de cada región y diseñar políticas públicas que favorezcan su crecimiento.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó “la participación de las 24 jurisdicciones del país en ámbitos colectivos de trabajo que tienen como objetivo ampliar los circuitos culturales y potenciar el desarrollo de los artistas”.

Por su parte, la directora de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, Rocío Rezett, expresó que este sector es “estratégico” porque “genera trabajo, desarrollo e identidad”. Y concluyó: “Durante el último año fortalecimos una agenda federal junto al INAMU y el CFI, avanzando en formación, profesionalización y diagnósticos para diseñar mejores políticas públicas. El desafío es seguir consolidando este camino”.