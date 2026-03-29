Caso $LIBRA: viaje al laberinto del teléfono de Mauricio Novelli

Qué dicen los archivos más importantes de los más de 40 Gigas recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del celular del lobista cercano a Javier Milei.

El celular del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa $Libra, y muy cercano al presidente Javier Milei, se convirtió en una caja de pandora para la investigación que, con parsimonia, viene llevando adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.

La causa involucra al propio Presidente, autor del famoso posteo en X sin el cual no hubiera habido lanzamiento de la criptomoneda Libra, y a su hermana Karina Milei.

En el contenido recuperado del teléfono de Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, hay 104.624 archivos, distribuidos en 9.223 subcarpetas, con un tamaño total de 42,2 Gigas. Están volcados en un informe aportado en enero de este año a la fiscalía, que había tenido una versión preliminar en noviembre.

Entre esos archivos, hay 88.900 imágenes y 4.145 documentos, incluyendo PDF, Word, Excel, PPT, entre otros, según el relevamiento realizado por Infobae. También se recopilaron 1.339 audios y 212 videos, así como más de 9.000 archivos en otros formatos poco conocidos. Gran parte de este material había sido borrado por Novelli -quien entregó su celular con la clave para que pudiera ser revisado- pero recuperados por los técnicos de la DATIP.

Pero así como muchos de estos mensajes, documentos, fotos y registros de llamadas son reveladores de hasta qué punto Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el ex asesor de la CNV, Sergio Morales, querían hacer jugosos negocios alrededor de la figura de Milei y su proyección mediática y política. Uno de ellos fue a través de la cripto moneda $Libra, proyecto que impulsó el norteamericano Hayden Davis y que avaló Milei con su polémico posteo en X del 14 de febrero de 2015, cuando publicó los 44 caracteres alfanuméricos del contrato para atraer inversiones.

Hasta el colapso de $Libra en cuestión de horas, después de una suba abrupta por el aval presidencial en X, un grupo reducido que estaba al tanto del proyecto, logró llevarse una suma millonaria de dólares, y dejar un tendal de víctimas que reclamaron haber sido estafados.

Qué dicen los documentos más importantes: 206 llamadas en cuatro días

En los dos días previos, durante y hasta dos días después del posteo de Milei con la salida de la criptomoneda $Libra, hubo 206 llamadas telefónicas entrantes y salientes del celular de Novelli que muestran la ultraactividad que tuvo entre el 13 y el 16 de febrero. El archivo fue volcado en un PDF por Cellebrite, una empresa especializada en soluciones de inteligencia digital y forense móvil, generalmente utilizada por gobiernos y empresas para extraer, analizar y gestionar evidencia digital de teléfonos, nubes y computadoras.

Ese análisis revela que desde el día en que se lanzó $LIBRA y los dos días posteriores, Novelli se comunicó en 38 oportunidades con los integrantes del triángulo de hierro: Karina Milei, Santiago Caputo y el propio Milei. De ese total, 4 fueron llamadas perdidas.

Caso Libra: el posteo de Milei el 14 de febrero de 2025 que luego borró.

El posteo de Milei en X promocionando la criptomoneda fue el 14 de febrero de 2025 a las 19.01. Una hora antes, ese mismo día, hubo 6 llamadas entre las 17:53 y las 18:58, de las cuales 5 fueron entre Novelli y el Presidente, y la sexta entre Novelli y Karina Milei.

Después de ese momento y hasta la medianoche del mismo día, hay otros registros de 13 llamadas: 4 con Milei, 7 con su hermana y 2 con Santiago Caputo, quien entró en escena para realizar un control de daños a partir de la polémica generada por el posteo de Milei y la maniobra de rap pull que realizaron los primero “inversores”, retirando más de USD 100 millones en un lapso corto, y generando el colapso de la criptomoneda. Fue Caputo el que insistió en que Milei debía borrar su posteo y publicar otro “aclaratorio”.

Segundo posteo de Milei la madrugada del 15 de febrero de 2025 por $Libra.

Al día siguiente, 15 de febrero, desde la madrugada hasta casi la medianoche, se registraron 9 llamadas de Novelli con Caputo y 5 con Karina Milei. Esa misma jornada, hay otras 5 llamadas con su socio en Tech Forum, Terrones Godoy.

El día posterior, 16 de febrero, hubo otras 27 llamadas con este último, 3 con el asesor estrella del Presidente, y dos más con Karina.

El registro también incluye 17 llamadas entre el 14 y 15 de febrero, entre Novelli y Julian Peh, de KIP Protocol, otra de las empresas inicialmente involucradas en el caso y que apenas desatado el escándalo trató de desligarse del tema.

Si bien están los registros de llamadas entrantes, llamativamente, no aparecen mensajes de texto o de audio con Milei y su círculo más cercano, con el norteamericano Davis o con Terrones Godoy. Esta ausencia revela que Novelli habría borrado esos mensajes escritos y/o en audio, ya que sí están los que mantuvo, por ejemplo, con su secretaria. Estos últimos, igualmente, contienen información reveladora para la causa.

Los pagos a los hermanos Milei

De los 1.300 audios que la DATIP extrajo del celular de Novelli extraidos en el peritaje, y a los que tuvo acceso Infobae, se destacan los intercambios con su secretaria, Ara Belén Aime González Bosque, que evidencian pagos a los hermanos Milei, en la campaña presidencial de 2023, y una vez llegado a la Casa Rosada.

Entre los más relevantes, aparece uno del 1 de agosto de 2023, en el que Novelli le indicó a su empleada que hay que pagar 2.000 USDT para Milei, por mes, en concepto de sueldo, cuando el hoy primer mandatario estaba en plena campaña electoral y disputaba el sillón de Rivadavia con Sergio Massa y Patricia Bullrich.

Novelli: “Eh, Ara, ¿cómo, cómo estamos de tema la cuenta de NW en USDT? Porque tenemos que pagar este mes 1.500 de Danann (Emmanuel). Eeeh, bueno, los dos mil de... los 2.000 de Milei de siempre. Y a su vez vamos a necesitar pagar una parte en efectivo de lo de Laje, ¿viste? Así que nada, quería saber cómo estamos con eso, si alcanza para los sueldos”. La mención a USDT a un criptoactivo diseñado para mantener la paridad 1:1 con el dólar. Los audios evidencian la conversión de criptomonedas en efectivo, en una finanicera no identificada, para que el dinero llegara a manos de Milei.

Antes de ser presidente, y cuando era ya diputado, Milei promocionaba activamente los cursos de N&W Professional Traders a través de sus redes sociales. También había cumplido un rol clave al apoyar el lanzamiento de otro fallido cripto activo, denominado Vulcano, en 2022.

A su vez, entre los archivos recuperados por los peritos del celular de Novelli aparece un extracto del Banco Galicia, donde quedaron registradas dos transferencias idénticas de N&W Profesional Traders a Karina Milei, por $200.000 cada una (unos USD 700 al valor oficial de ese momento). Ambas tuvieron lugar durante la campaña presidencial de 2023. Una es del 10 de julio y otra del 1 de agosto. No está especificado el motivo.

Ese monto de $200.000 se repetía en una lista de “próximos pagos” del 27 de julio de 2023 que figura en un WhatsApp de Novelli, a Milei y Agustín Laje, un intelectual de ideas de derecha y actual director ejecutivo de la Fundación Faro, y recaudadora de fondos privados para la LLA.

Las grabaciones exponen el vínculo entre Novelli y Milei más allá de lo financiero. Novelli era “Mauri” y Milei era “Javi”.

En otro de los mensajes de voz, fechado el 3 de octubre de 2023, en plena campaña electoral, Novelli aclaró que él mismo se ocuparía de coordinar la entrega del dinero a Milei.

“De Milei y Danan me voy a ocupar yo”, le dijo a su secretaria Ara, en referencia al entonces candidato, quien en esa época sorteaba su salario como legislador entre seguidores, al tiempo que declaraba que sus ingresos procedían de conferencias y actividades como economista libertario.

“Danan” (sic) es Emmanuel Danann, un influencer libertario cercano a Milei, que también trabajó para N&W Profesional Traders, pero luego se distanció de LLA.

Otro de los audios es de 9 meses después, y revela que los pagos siguieron cuando Milei ya estaba en la Casa Rosada, pese a que el artículo 92 de la Constitución Nacional establece que el Presidente y su vicepresidente “no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento” durante sus mandatos.

El 2 de abril de 2024, Novelli le indica a su secretaria que había que separar USD 4.000 para darle a Karina.

“Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses. Eh, y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo. Que te lo, te lo traigan ahí a vos a donde estés en la oficina de última y eso lo pagan directamente con, con los USDT de NW”. Esta última sigla se refiere a N&W Professional Traders, la consultora de Novelli dedica a la capacitación y asesoramiento en inversiones financieras en criptoactivos.

Como recordatorio, en otro mensaje de WhatsApp que Novelli se envió a sí mismo siete meses después, decía: “Pago Javier kari”. Ese mismo día, 1° de noviembre de 2024, el lobista visitó la Casa Rosada, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional. No era la primera vez ni tampoco la última. Se fotografió con Terrones Godoy en una de las galerías de la Casa Rosada.

También hay un registro suyo en el Banco Central junto al entonces joven empresario cripto aún desconocido en Argentina, el norteamericano Hayden Davis, quien sería el impulsor de $Libra, en los meses previos al Techo Forum, el encuentro de empresarios cripto organizado por Novelli y Terrones Godoy del que Milei sería el orador estrella.

Por esos días, María Pía Novelli hizo explícito en un mensaje de chat a su hermano el deseo que compartían: “Quiero hacer guita, loco”.

Las monedas con la cara de Milei

Los negocios que el grupo de Novelli pretendía hacer con el Estado no se limitaban a impulsar criptomonedas. También apuntaban a vender monedas de oro y plata con el grabado del rostro de Milei, y remeras alusivas al presidente, como contó Infobae. El Presidente también habría acompañado la idea, que finalmente se frustró tras el escándalo de $Libra.

Diseño de la moneda de oro con la efigie de Milei que Novelli planeaba lanzar como negocio

Los peritos de la DATIP encontraron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”, que integraban además del lobista cercano a los hermanos Milei, Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, integrante del consejo de administración del Bank von Roll de Suiza y de Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.

Las conversaciones entre Canales Vandewijngaerden, Beck y Novelli permiten reconstruir el negocio que aspiraban hacer. Los chats se complementan con registros públicos de las visitas a la Casa Rosada: Karina Milei, recibió a los tres involucrados entre abril y noviembre de 2024.

Otros contratos con el Gobierno argentino

Hay dos documentos extraídos como producto del peritaje que son particularmente interesantes. Uno de ellos, fechado el 21 de noviembre de 2024, bajo el título “Oferta Irrevocable”, describe un acuerdo entre Kelsier Group - cuyo CEO es Davis- y Novelli,Terrones Godoy y Morales.

Por un lado pretendían obtener la exclusividad del trío para acuerdos de blockchain/web3/AI, con un periodo de exclusividad de 6 meses. También entre los objetivos figuraba el fortalecimiento y la ampliación de la influencia del partido político, así como formalizar alianzas entre la estructura política y las iniciativas empresariales.

Menciona expresamente que Kelsier tenía intenciones de lograr una asociación indirecta con el gobierno argentino.

En dicho documento, entre otros términos, se establece la necesidad de diálogo con las autoridades gubernamentales para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI, específicamente con Milei, su hermana Karina, miembros del gabinete y del Congreso.

En el artículo 11 de ese acuerdo, puede leerse lo que Novelli, Terrones Godoy y Morales percibirían como referenciadores: un importe fijo total de USD 1.550.000, más un 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes potenciales que hubieren acercado y que se hubieran convertido en clientes efectivos de Kelsier. El acuerdo establecía un pago inicial de USD 300.000 el primer mes, y 5 pagos mensuales de USD 250.000 los siguientes.

Hay otro acuerdo, fechado el 27 de noviembre de 2024, que propone establecer una asociación exclusiva denominada Kelsier Latam, celebrado entre “Argentina Partners” (integrado por Novelli, Morales y Terrones Godoy) y Kelsier Holdings Limited, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Entre uno de sus objetivos figura alinear los esfuerzos del gobierno argentino con los objetivos de Cardano, una plataforma blockchain para innovadores y agentes de cambio, estableciendo un reparto de ingresos del 65% para Kelsier Holdings Limited y un 35% para Argentina Partners. Preveían lograr acuerdos por 10 millones de dólares antes del 30 de abril de 2025.

El acuerdo por USD 5 millones

Entre los archivos, aparece una captura de pantalla de la síntesis de un acuerdo presuntamente ya pactado. La fecha no es un dato menor: es del 11 de febrero de 2025, tres días antes de que el Presidente promocionara $LIBRA.

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5 M de tokens líquidos o cash por adelantado. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en Blockchain/AI para el Gobierno Argentino y/o Javier Milei y repasar con Javier y Karina la campaña de estos dos trimestres”, es la transcripción del inglés.

El pago a Hayden Davis

Entre los 40 Gigas, aparece también un pago de USD 250.OOO que Pía Novelli, hermana de Mauricio, le transfiere a Kelsier Holding Limites, empresa de Hayden Davis creada en la Islas Vírgenes Británicas (BVI).

Factura de Tech Forum a Hayden Davis por USD 250.000.

La factura fue emitida por Tech Forum Argentina y como concepto figura “Kelsier Group Latam Agreement”. Está fechada el 5 de febrero de 2015, 9 días antes del lanzamiento del $Libra.

Tech Forum fue el evento organizado por Novelli y Terrones Godoy sobre el mundo cripto, realizado en octubre en Buenos Aires. El orador principal fue nada menos que Milei.

Fuente: Infobae, Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick. Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener. Carga y chequeo: Desiré Santander. Infografías: Marcela Piarristeguy.