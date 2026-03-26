Madonna fue confirmada para la segunda temporada de The Studio: su gran regreso a la pantalla

Madonna, reconocida mundialmente bajo el título de la Reina del Pop, hará su gran regreso a las pantallas como artista confirmada para participar de la segunda temporada de The Studio, la exitosa serie sátira protagonizada y creada por el actor Seth Rogen.

El actor fue visto en Italia el año pasado para buscar locaciones para el rodaje de la segunda entrega de su serie. Ahora, él y varias celebridades de renombre desembarcaron en Venecia para la misma.

Además de la cantante, se suman nombres como el de Michael Keaton, Julia Garner y Donald Glover para participar del aclamado proyecto. También regresan los actores fijos: Bryan Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders.

Días atrás, Madonna volvió a ser tapa de titulares al recrear junto a Garner la icónica escena de Like a Virgin, filmada en las góndolas de Venecia.

Según avistaron paparazzis de la zona, Rogan y su reparto fueron vistos en el Hotel Gritti Palace, ubicado cerca del Gran Canal, y en el Palazzo del Cinema, la histórica sede del Festival de Cine de Venecia.

Esta nueva participación en la serie que hizo historia en los últimos premios Emmy, consagrándose con 13 estatuillas, marca el regreso oficial de Madonna a la actuación, desde sus últimas apariciones a principios de los 2000.

Fuente: Noticias Argentinas.