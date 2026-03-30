El uruguayense Schlotthauer abrió el camino de la victoria de Acassuso ante Newell’s

Este domingo, Newell’s y Acassuso protagonizaron un duelo más por los 32avos de final de la Copa Argentina, que está completando su fixture este fin de semana. El duelo se desarrolló en el Nuevo Estadio Monumental de Rafaela y contó con el arbitraje de Pablo Echavarría.

En el arranque del juego, Acassuso demostró que no venía de punto al encuentro y dominó durante 15 minutos el desarrollo del juego. Al conjunto rosarino le costó tener la pelota y sufrió a su rival en cada ocasión que se acercaron a Williams Barlasina.

Esto quedó plasmado en un contragolpe tras un tiro libre Leproso en el que dos pases dejaron expuesta a la defensa de Newell’s. Ya en la mitad de la cancha del conjunto rosarino, Agustín Hermoso realizó una gran jugada personal y juntó a varios rivales dándole libertad a Martín Schlotthauer.

El atacante habilitó al uruguayense surgido en Gimnasia de Concepción del Uruguay y lo dejó solo ante Barlasina, frente al que definió suave y contra el poste izquierdo para el 1-0 parcial. A los 21, el Quemero daba un golpe sobre el tablero.

Y los de Frank Kudelka no pudieron reaccionar. Aunque tuvieron casi el monopolio de la posesión de la pelota y gran parte del juego se desarrolló en la mitad de cancha del equipo de la Primera Nacional, la ventaja no cambió de dueño.

Cuando buena parte del complemento había pasado, encima llegó el segundo gol. Fue a los 29 minutos, cuando un tiro libre enviado al área encontró un cabezazo que dejó la pelota por el costado izquierdo, dentro del área. Casi sin ángulo, Felipe Senn sacó un potente remate que Barlasina devolvió hacia el medio, justo a la posición de Nahuel Petillo. El mediocampista ganó de cabeza y remató por encima del arquero para el 2-0 parcial, que resultaría definitivo.

Newell’s no encontró el descuento y César Atamañuk se lució con varias muy buenas atajadas -una sobresaliente contra Matías Cóccaro en el área chica- que sellaron la victoria del equipo de Darío Lema.

Acassuso avanzó y seguirá en la Copa Argentina. Ahora espera a su rival de 16avos que saldrá del duelo entre Gimnasia de La Plata y Camioneros. Luego, en octavos, el contrincante será el ganador del duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra.

-SÍNTESIS

Newell’s 0-2 Acassuso.



Goles:

21’PT: Martín Schlotthauer.

29’ST: Nahuel Petillo.



Formaciones:

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Valentino Acuña, Walter Núñez; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.



Acassuso: César Atamañuk; Santiago Borges, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; Natan Acosta, Nahuel Petillo, David De Stéfano, Agustín Hermoso; Felipe Senn y Martín Schlotthauer.

DT: Darío Lema.



Cambios:

26’PT: ingresó Oscar Salomón por Nicolás Goitea (NEW).

ET: ingresó Luciano Herrera por Valentino Acuña (NEW).

ET: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por David Sotelo (NEW).

16’ST: ingresó Facundo Guch por Walter Núñez (NEW).

20’ST: ingresó Joaquín Cancio por Agustín Hermoso (ACA).

36’ST: ingresó Ramiro Reynoso por Martín Schlotthauer (ACA).

40’ST: ingresó Ignacio Ramírez por Luca Regiardo (NEW).

42’ST: ingresó Patricio Pérez por David De Stéfano (ACA).

42’ST: ingresó Román Etcheverri por Natan Acosta (ACA).



Amonestados:

30’PT: Bruno Cabrera (NEW).

40’PT: Santiago Borges (ACA).

31’ST: Joaquín Cancio (ACA).

48’ST: Jerónimo Gómez Mattar (NEW).



Árbitro: Pablo Echavarría.



Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela.