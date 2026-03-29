Ley de Financiamiento Universitario: se retoman las medidas de fuerzas desde este lunes en Entre Ríos

En Entre Ríos, AGDU llevará a cabo una semana de medidas de fuerzas.

En Entre Ríos, AGDU llevará a cabo una semana de medidas de fuerzas. Luego, del 6 al 17 de abril colocará carpas por la universidad y la soberanía. Sitradu un paro de 72 horas, el cual culminará el miércoles.

En reclamo para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes universitarios retomarán desde este lunes la realización de un paro docente nacional, al que Entre Ríos se adherirá.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en sintonía con Conadu, llevará a cabo una semana de medidas de fuerzas. Luego, del 6 al 17 de abril habrá carpas por la universidad y la soberanía.

Mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) anunció un paro de 72 horas, que irá desde este lunes hasta el miércoles. Además de exigir al Gobierno nacional que se cumpla con la norma, denuncia que los docentes aguardan el pago del 50% restantes del salario.

Fuente: APF Digital.