Un nuevo llamado a licitación del transporte quedó desierto en Concepción del Uruguay

El segundo llamado a licitación para la concesión del servicio de transporte público de pasajeros en Concepción del Uruguay volvió a quedar desierto. Al igual que en la instancia anterior, no se presentaron oferentes.

Se trata de un nuevo intento del Municipio por normalizar el sistema de transporte urbano, en medio de un contexto complejo que se arrastra desde fines del año pasado.

El primer llamado se había realizado en diciembre de 2025, luego de la salida de las empresas prestatarias y la interrupción del servicio. En aquel momento tampoco hubo interesados, lo que dejó en evidencia las dificultades del sector.

La situación se da tras la eliminación de subsidios por parte del Gobierno nacional y la discontinuidad del acompañamiento provincial, lo que impactó directamente en la viabilidad del servicio. Desde entonces, el Municipio viene sosteniendo el sistema con recursos propios, destinando más de 16 millones de pesos mensuales.

Ante este escenario, y sin avances en la concesión, la Municipalidad deberá continuar afrontando el costo del servicio para garantizar la conectividad en la ciudad.

En tanto, se prevé la realización de nuevas reuniones en los próximos días para analizar alternativas y definir los pasos a seguir frente a una problemática que continúa sin resolución.