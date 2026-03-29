Huracán venció a Olimpo y sigue en carrera en la Copa Argentina

En el estadio Ciudad de Caseros, Huracán y Olimpo protagonizaron uno de los duelos correspondientes a los 32avos de final de la Copa Argentina que se llevaron a cabo durante este fin de semana. El encuentro contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y definió al rival de Barracas Central para la próxima instancia del torneo.

A modo de aviso, fue el Globo el que firmó la primera ocasión de peligro clara del encuentro. Tras una cesión hacia atrás, Lucas Blondel sacó un potente remate de derecha desde el costado derecho que dio en el travesaño, picó y se fue hacia el costado derecho de la defensa del conjunto bahiense.

El tanto que abrió el marcador llegó de pelota parada. Óscar Romero se hizo cargo de un tiro libre desde el costado derecho del ataque y con un estupendo zurdazo clavó el balón en el costado derecho del arco defendido por Juan Lungarzo. Golazo y 1-0 a los 21 minutos.

Todavía en el primer tiempo y luego de mucho empujar llegó el empate para Olimpo de Bahía Blanca. El gol fue tras la apertura del elisense Federico González hacia la derecha para la llegada de Cristian Amarilla. Desde allí llegó el centro para el anticipo de Enzo Coacci, cuyo cabezazo contra el poste derecho venció a Sebastián Meza y se transformó en el 1-1 a los 37 minutos. Así se fueron al descanso.

En el complemento fue otra vez Huracán el que movió el tanteador. Después de un primer intento que Lungarzo le rechazó a los nueve minutos, Blondel tuvo revancha. El ex lateral de Boca Juniors sacó un derechazo bajo tras el rechazo de un centro desde la izquierda y venció a Lungarzo para el 2-1 parcial.

Pese a tratarse de un equipo de una categoría más baja, Olimpo exigió a Huracán y estuvo cerca de encontrar el empate. La más clara de todas llegó cerca del final: un tiro libre de Braian Guille desde cerca del área, pero por el costado derecho tenía dirección en el ángulo superior izquierdo de Meza. Una estupenda volada del arquero evitó el tanto y envió el balón al tiro de esquina.

Los minutos se esfumaron y hubo triunfo para Huracán, que sigue en competencia. En la próxima instancia, el Globo enfrentará a Barracas Central, que en la instancia previa dejó a Temperley en el camino luego de vencerlo por penales. El ganador de ese duelo se encontrará en octavos con el vencedor de Estudiantes - Rosario Central.

-SÍNTESIS-

Huracán 2-1 Olimpo.



Goles:

21’PT: Óscar Romero (HUR).

37’PT: Enzo Coacci (OLI).

17’ST: Lucas Blondel (HUR).



Formaciones:

Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Óscar Romero; Facundo Kalinger; Leonardo Sequeira y Oscar Cortes.

DT: Diego Martínez.



Olimpo: Juan Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Enzo Coacci; Diego Ramírez, Braian Guille y Federico González.

DT: Carlos Mungo.



Cambios:

16’ST: ingresó Leonardo Gil por Ignacio Campo (HUR).

16’ST: ingresó Alejandro Martínez por Facundo Kalinger (HUR).

22’ST: ingresó Antú Hernández por Enzo Coacci (OLI).

22’ST: ingresó Manuel Vargas por Agustín Stancato (OLI).

29’ST: ingresó Santiago Llanos por Cristian Amarilla (OLI).

30’ST: ingresó Erik Ramírez por Leonardo Sequeira (HUR).

30’ST: ingresó Emmanuel Ojeda por Óscar Romero (HUR).

36’ST: ingresó Agustín Bellone por Cristian Chimino (OLI).

36’ST: ingresó Cristian Ibarra por Diego Ramírez (OLI).

38’ST: ingresó Leandro Lescano por César Ibáñez (HUR).



Amonestados:

34’PT: Diego Ramírez (OLI).

38’PT: Agustín Stancato (OLI).

37’ST: Néstor Moiraghi (OLI).

44’ST: Fabio Pereyra (HUR).



Árbitro: Yael Falcón Pérez.



Estadio: Ciudad de Caseros.