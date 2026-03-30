Copa Argentina: Unión buscará avanzar a la siguiente instancia

Unión de Santa Fe y Agropecuario de Carlos Casares se enfrentarán este lunes, desde las 21.15, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El Tatengue de Leonardo Madelón está atravesando un buen momento y no querrá sorpresas ante el Sojero, equipo de la Primera Nacional.

El elenco santafesino es uno de los animadores del Torneo Apertura ya que está bien posicionado y está teniendo un buen rendimiento futbolístico. El Tatengue, que venía de seis partidos sin conocer la derrota, cayó 2 a 0 ante Defensa y Justicia en Varela y necesita recomponerse por la Copa Argentina. Julián Palacios se recuperó de la lesión y podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Agropecuario llega a este encuentro con muy poco descanso. El Sojero jugó ante Ciudad de Bolívar el viernes debido a las modificaciones sufridas por la fecha FIFA y ahora se medirá ante el Tatengue. El equipo de Adrián Adrover se encuentra en el 10° puesto de la Zona B de la Primera Nacional con siete puntos, producto de dos triunfos, dos derrotas y un empate en cinco fechas disputadas.

“El partido que menos importancia tiene para nosotros es el de Unión. Para mí no tiene demasiada importancia en el objetivo de cada equipo; nosotros tenemos que pensar en nuestra categoría”, aseveró el DT con Radio Gol en la previa.