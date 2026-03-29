Colón superó a Patronato y lo hundió en su crisis

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella y acompañado por un buen marco de público, este domingo Patronato recibió la visita de Colón de Santa Fe. Fue en el marco de la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional, en un duelo que contó con el arbitraje de Daniel Zamora.

El juego comenzó muy pobre y continuó así durante los primeros 45 minutos. Las ocasiones de gol escasearon y en determinado punto del encuentro el Patrón fue una constante de balones largos hacia las posiciones de Franco Soldano y Renzo Reynaga casi sin éxito.

Lo más destacable del Patrón fue muy pobre: un cabezazo de Reynaga directamente afuera luego de un buen centro desde la izquierda y un remate muy desviado de Maximiliano Rueda. Matías Budiño no requirió intervenir en ningún momento de los primeros 45 minutos (en la segunda parte sería igual).

Por su lado, el Sabalero tuvo como su chance más clara un remate bajo presión de Leandro Allende que Alan Sosa controló sin problemas, una tijera de Julián Marcioni que Sosa envió al tiro de esquina luego de una buena estirada hacia su costado izquierdo y un remate sin peligro de Ignacio Antonio por encima del travesaño.

En el segundo tiempo hubo más eficacia. Colón logró la apertura del marcador luego de una buena sucesión de toques que pasó de derecha a izquierda y terminó con el pase atrás de Leandro Allende para la llegada en soledad de Ignacio Lago.

Otra vez, al igual que con Gimnasia y Tiro de Salta, la defensa del Patrón reaccionó tarde y el atacante tuvo chance de acomodarse y sacar el remate colocado contra el poste izquierdo de Sosa para el 1-0 parcial. Golazo y 1-0 a los 11.

Enseguida llegó el triple cambio de Forestello con los ingresos de Genez, Cortés y Attis por Araujo, Reynaga y Heredia. No se terminó de acomodar el equipo que llegó el segundo gol. Fue tras un balón largo para Julián Marcioni por el costado derecho.

El atacante, que parecía partir en posición lícita, desbordó y envió el centro bajo para Alan Bonansea, que anticipó a su marcador y cumplió con la ley del ex. Un gol que se vio en el Grella para el Patrón durante 2025 fue ahora convertido en contra. Las cosas quedaron 2-0 a los 15 minutos.

A partir del ingreso de Valentín Pereyra por Marcos Enrique -de muy flojo encuentro- Patronato generó algunas ocasiones de peligro, pero siempre pareció lejos de empatar. Un tiro de Federico Bravo en el travesaño y un tiro libre de Brandon Cortés que dio en el ángulo superior izquierdo fueron la más claras de un Rojinegro carente de ideas.

Colón estuvo cerca del tercero con un cabezazo de Bonansea que Sosa atrapó sin problemas y un mano a mano de Marcioni en el que el atacante definió desviado. Sosa tuvo algunas intervenciones correctas más: lo único para destacar del Rojinegro.

Fue victoria de Colón por 2-0, resultado con el que se prendió en la cima de la tabla de la Zona A con 11 puntos. El Patrón, por su lado, está fuera del descenso debido a que Chacarita y Colegiales tienen cuatro unidades, pero está apenas por encima de ellos.

En la próxima fecha, el Rojinegro jugará ante Gimnasia de Jujuy como visitante, el viernes desde las 22. El sabalero, por su parte, será local de San Miguel el sábado 4, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Patronato 0-2 Colón.



Goles:

11’ST: Ignacio Lago.

15’ST: Alan Bonansea.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Marcos Enrique, Federico Bravo, Agustín Araujo; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

DT: Rubén Forestello.



Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora, Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.

DT: Ezequiel Medrán.



Cambios:

12’ST: ingresó Tomás Attis por Facundo Heredia (PAT).

12’ST: ingresó Brandon Cortés por Renzo Reynaga (PAT).

12’ST: ingresó Nahuel Genez por Agustín Araujo (PAT).

18’ST: ingresó Valentín Pereyra por Marcos Enrique (PAT).

22’ST: ingresó Lucas Cano por Ignacio Lago (COL).

22’ST: ingresó Emanuel Beltrán por Leandro Allende (COL).

29’ST: ingresó Agustín Toledo por Matías Muñoz (COL).

35’ST: ingresó Hernán Rivero por Santiago Piccioni (PAT).

45’ST: ingresó Sebastián Olmedo por Ignacio Antonio (COL).



Amonestados:

37’PT: Facundo Heredia (PAT).

40’PT: Marcos Enrique (PAT).

41’PT: Federico Lértora (COL).

1’ST: Franco Meritello (PAT).

10’ST: Renzo Reynaga (PAT).

34’ST: Matías Budiño (COL).

37’ST: Nahuel Genez (PAT).



Árbitro: Daniel Zamora.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.