El CGE entregó materiales lúdicos sobre ambiente en escuelas entrerrianas

El Consejo General de Educación entregó el juego educativo "La trama de la vida".

El Consejo General de Educación (CGE) realizó la primera entrega de "La trama de la vida", juego educativo de conexiones ecológicas en el Parque Escolar Rural Enrique Berduc (Pereb), en el marco de una propuesta orientada a fortalecer la educación ambiental en las escuelas de la provincia.

Durante la jornada, que contó con la participación de directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Primaria Nº 12 Dominguito, se distribuyeron 34 kits del material y se desarrolló una instancia de sensibilización sobre el cuidado de los ecosistemas locales, a través de una dinámica lúdica y participativa.

El juego permite abordar conceptos como interdependencia, resiliencia y equilibrio ambiental mediante tarjetas que representan elementos de la naturaleza y la construcción colectiva de redes que simulan los vínculos dentro de un ecosistema. Además, presenta variantes que facilitan su adaptación a distintos niveles educativos, favoreciendo su implementación en el aula.

El material fue desarrollado por el equipo del Pereb junto a la Coordinación de Innovación Pedagógica del CGE, con diseño del portal educativo @prender, donde también se encuentra disponible en formato digital y de acceso gratuito.

En este marco, también se desarrollaron materiales vinculados al reconocimiento de la fauna local, especialmente aves, considerando que Entre Ríos alberga más de 300 especies. Entre los recursos disponibles se destacan Aves silvestres de Entre Ríos, un material multimedia con fichas descargables y propuestas didácticas, y Bitácora de observación de aves silvestres, una guía práctica para el registro de avistamientos.

Este último recurso propone un acercamiento progresivo a la observación de aves en distintos ambientes, como humedales, montes y pastizales, promoviendo valores como la curiosidad, la paciencia y el respeto por la fauna autóctona.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial Nº 10.402 de Educación Ambiental Integral y forma parte de una línea de trabajo conjunto orientada a promover propuestas pedagógicas innovadoras que fortalezcan el conocimiento, la valoración y el cuidado de la biodiversidad entrerriana.