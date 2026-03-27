Paraná: preocupación de vecinos del barrio Escuela Hogar por desmoronamientos en la obra del arroyo Colorado

Hay viviendas con grietas y rajaduras y los vecinos piden contemplar la estabilización de la barranca sobre el arroyo Colorado.

En una misiva enviada a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y a la que accedió ANALISIS, los vecinos del barrio Escuela Hogar, acompañados por la comisión vecinal del mismo nombre, expresaron su “preocupación” por la obra de canalización del arroyo Colorado que ejecuta la Municipalidad.

En la nota, con N° de expediente 5647126, expresan el temor por los movimientos de tierra y las grietas y rajaduras que aparecen en las viviendas producto del constante trabajo de camiones y retroexcavadoras en el lugar.

Los vecinos piden que se rellene el espacio que queda entre la obra ejecutada y la barranca para evitar futuros desmoronamientos.

Según indican, la intención de la nota es solicitar “algún tipo de paliativo” y poner en alerta al municipio para evitar una tragedia como la sufrida el 19 de febrero pasado cuando el arroyo desbordó y arrastró una casa con toda la familia en su interior.

Si bien, los vecinos agradecen “esta obra tan esperada” por los barrios Mariano Moreno y Escuela Hogar, también plantean la necesidad de que se contemple la estabilidad de la barranca mientras se trabaja en el lugar y que se realice el relleno correspondiente entre la gran estructura de hormigón ejecutada y la barranca, para evitar más desmoronamientos a futuro.