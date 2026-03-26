Mansilla: una biblioteca donó libros a la Municipalidad y, de algún modo, terminaron en el basural

Un vecino de Gobernador Mansilla -a 158 kilómetros de Paraná, en el departamento Tala-, Horacio Kulesa, se topó en el basural de la ciudad con un importante lote de libros desechados sin ningún rubor. Los libros tenían un sello inconfundible, que delataba su procedencia: la Biblioteca Mariano Moreno de la Escuela N° 8 Román Deheza.

“Hace unos días vi esto, y francamente me pareció tremendamente triste. En el basural de Gobernador Mansilla, Entre Ríos una parva de libros tirados como basura. Tres bolsones (de esos donde se venden materiales de construcción) llenos de libros, de todos géneros, escritores y editoriales habidas y por haber. Tristísimo encontrar libros históricos y hasta de escritores locales que ya no están entre nosotros arrojados al basural. Sé bien que los tiempos han cambiado y ya pocos se interesan en la lectura. Pero esto no deja ni dejará jamás de ser parte de nuestra historia, de nuestras raíces. Yo creo que no es un fin digno para los libros. Pude traer unos pocos a casa. Pero el resto quedó a merced de la lluvia y seguramente del fuego en pocas horas”, escribió Kulesa.

Luego, escribió que sólo pudo filmar la situación con su teléfono celular antes de ser echado del basural por personal municipal bajo amenazas.

La información fue publicada por el sitio Entre Ríos Ahora, que recordó que Gobernador Mansilla es gobernada por Francisco José Pasinatto, de Juntos.

Otra vecina, María Antonieta Boldorini, se hizo eco de ese posteo, y contó: “En el día de hoy miércoles 25 de marzo, viendo la publicación del vecino Horacio Kulesa, la cual trataba sobre unos libros que encontró en el basural local, y en ellos se leía ´Biblioteca Mariano Moreno Esc 8´, me comuniqué con la Directora y Bibliotecaria de dicha institución, quienes hace minutos me hicieron llegar el siguiente comunicado y lo comparto”.

Esa biblioteca dejó de funcionar como tal dentro de la escuela y una partida de los libros fueron donados a la Municipalidad de Gobernador Mansilla, y de algún modo fueron a parar al basural.

La explicación de las autoridades de la Escuela Deheza es la que sigue:

“Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de redes sociales, desde el espacio de Biblioteca consideramos oportuno brindar información clara y precisa respecto a la situación.

“En la biblioteca escolar se llevó a cabo un proceso de expurgo, entendido como un procedimiento técnico mediante el cual se seleccionan determinados materiales de la colección para su retiro definitivo o su traslado a espacios de almacenamiento. Esta práctica forma parte de la gestión habitual de las bibliotecas y se encuentra debidamente enmarcada en lo establecido por las Circulares N° 5 y N° 2 de Bibliotecas Populares del Consejo General de Educación.

“La selección del material se realizó atendiendo a criterios tales como: adecuación al nivel educativo primario, baja circulación, escasa relevancia pedagógica y estado de deterioro de los ejemplares.

“Es importante aclarar que nuestra institución no reviste el carácter de biblioteca popular, sino que, desde hace años funciona como biblioteca pedagógica escolar, orientada a acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Asimismo, debido a la incorporación de nuevo material bibliográfico durante el presente ciclo lectivo y anteriores, a la limitada disponibilidad de espacio físico, fue necesario llevar adelante el proceso anteriormente mencionado para garantizar una adecuada organización y actualización del fondo bibliográfico.

“El material dado de baja fue donado a la Municipalidad local, con destino a su biblioteca y a acciones de reciclado, promoviendo de este modo su reutilización responsable.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad educativa, la transparencia institucional y el correcto manejo de los recursos bibliográficos”.

Entre el material desechado en el basural, se halló un texto escrito por Fabián Reato, escritor, exsecretario de Cultura de Entre Ríos, cuando tenía 12 años, y era alumno de la Escuela Román Deheza. “Qué lindo es ser bueno”, se titula.