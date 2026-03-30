Aumentan los “trapitos” y la gente en situación de calle en Paraná: “Hay una realidad social muy compleja”

“Hasta hace un tiempo atrás las viandas diarias que dan diferentes organizaciones y el municipio eran 400 y las últimas viandas han sido de 600, para asistir a las personas en situación de calle, lo cual habla de un incremento muy notorio", afirmó Ríos.

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, se refirió a la situación de los conocidos “trapitos” o cuida coches que se multiplican en la ciudad y planteó que se trata de una problemática social profunda, producto de la grave crisis económica que atraviesa el país.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ríos planteó que “hay un grupo de trabajadores tarjeteros que se encuentran organizados en una cooperativa que viene desarrollando la tarea del estacionamiento, y ahora lo que vemos con mayor fuerza, es que hay un incremento de personas que no son los habituales trabajadores nucleados en la cooperativa que atiende lo que es el estacionamiento medido, e incluso se ha detectado a través de las fuerzas policiales, personas que no son de la ciudad de Paraná que vienen a desarrollar esta tarea”. “

Especificó que “en la provincia de Santa Fe se ha endurecido un poco la cuestión para aquellas personas que desarrollan de forma informal las tareas de cuida coches, lo que hace que muchas personas de la ciudad de Santa Fe vengan también a la ciudad de Paraná. Y también entiendo que hay una situación de empobrecimiento muy grande en algunas capas de la sociedad que hace que personas que no tienen recursos o que no pueden contar con recursos para su sustento diario, desarrollan esta tarea”.

“El problema es que, como lo hemos manifestado en otras oportunidades, las personas que habitualmente están en esta situación, son personas que tienen algunos problemas que tienen que ver con la salud mental y otros que tiene que ver con el consumo problemático, lo cual hace muy difícil dialogar o establecer una relación con ellas, y a veces prácticamente muchos paranaenses son prácticamente rehenes de esta situación, porque se los obliga a pagar por una tarea que no está regulada ni legislada en la ciudad de Paraná”, sentenció.

Confirmó que “no sólo hay un aumento de la cantidad de gente que viene a trabajar como trapito, sino que hay lugares que a veces era habitual verlos, pero ahora esto se ha extendido prácticamente en muchos otros lugares de la ciudad que antes no eran habituales para esta práctica, que hoy lo son”.

En este marco, planteó que “se producen dos situaciones, una es por la exigencia, porque no es a veces el pedido voluntario, sino la exigencia de un pago a las personas que estacionan en lugares donde no es estacionamiento medido y no deberían pagar. Este es uno de los conflictos que se genera entre la persona que estaciona y la persona que está de cuida coche. Y lo otro es entre ellos, hay una disputa permanente por la calle, que también genera hechos de violencia y de conflictividad muy grande que han sido denunciados y que han sido atendidos por la fuerza policial”.

Consultado por la posible incorporación de un nuevo sistema de estacionamiento medido en Paraná, Ríos sostuvo que “más allá de estas situaciones conflictivas, creo que el Estado municipal debe avanzar en el proceso de estacionamiento medido, porque esto tenía un fin ordenador del tránsito y del transporte en la ciudad de Paraná. Y creo que va a venir también a solucionar esta problemática, porque va a establecer una legislación clara y actores claros con respecto de a quién le corresponde, fundamentalmente, el estacionamiento medido. También creo que hay otra problemática que se debe abordar con diferentes aristas, que tiene que ver con la seguridad en la calle, que se debe trabajar articuladamente con la policía y también entender que más allá de las situaciones de necesidad económica o alimentaria, no se puede recurrir a la violencia y a la fuerza para amedrentar a los vecinos de la ciudad para obtener recursos. Creo que esto es un tema que lo debemos abordar desde una mirada más amplia y fundamentalmente con la fuerza policial”.

“Es una problemática que se debe abordar desde diferentes puntos, fundamentalmente atendiendo lo que tiene que ver con la salud mental, el consumo problemático y articulada con organizaciones de la sociedad civil, como Cáritas y otras organizaciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en la problemática de la situación de calle. Es una situación y una realidad social muy compleja”, evaluó.

En tal sentido, advirtió que “hasta hace un tiempo atrás las viandas diarias que dan diferentes organizaciones y el municipio eran 400 y las últimas viandas han sido de 600, para asistir a las personas en situación de calle, lo cual habla de un incremento muy notorio. Y con esto se atiende, quizás, a un universo muy chico porque se atiende fundamentalmente a las personas que están en el radio céntrico, pero si uno transita la ciudad de Paraná se va a encontrar con personas en situación de calle en Avenida Almafuerte, López Jordán, que son lugares muy ajenos a lo que es el radio céntrico”.

Respecto del funcionamiento de los albergues municipales, el funcionario admitió que “son soluciones temporales a un problema que tiene una raíz mucho más profunda, como son algunas situaciones de salud, algunas situaciones de empobrecimiento. Entiendo que el Estado municipal las atiende, pero tiene limitaciones porque no contamos con el acompañamiento del gobierno provincial bajo ningún punto para resolver esa problemática. Es algo que lo tenemos que abordar coordinadamente en las diferentes órbitas del Estado y fundamentalmente desde una mirada horizontal para ir encontrando una solución, si bien no digo definitiva, pero sí ir resolviendo cuestiones para que esto no vuelva a suceder”.

Agregó que “la cuestión de la vivienda ha pasado a ser uno de los grandes problemas de los paranaenses y de los entrerrianos. Uno ve familias de otras localidades de la provincia que vienen a la ciudad de Paraná y vienen a vivir en una situación de indigencia porque no tienen expectativas laborales y creen que, quizás, en la ciudad la pueden encontrar. Los costos de los alquileres en la ciudad de Paraná prácticamente son inaccesibles para personas que tienen un salario regular, y más aún para personas que no cuentan con eso. Esto es una realidad que la vivimos todos los días. En esta situación el Estado municipal tiene limitaciones, más allá de lo que creemos que es justo y necesario con lo que podemos realizar de acuerdo a las erogaciones que podemos disponer”.

“Cuando se ven madres con niños viviendo y deambulando en las calles la competencia directa es el Copnaf. Yo me pregunto qué hace el gobierno nacional y qué hace el Copnaf. Uno no relega ni tampoco renuncia a las facultades que tiene como Estado municipal, pero hay otros organismos que deberían actuar y no lo están haciendo. Lo que hemos hecho nosotros es que cuando llega una persona, una madre en esas circunstancias, tratamos de asistirla, tratamos de articular con algo que es sumamente valioso en la ciudad de Paraná, que es el aporte de las organizaciones sociales, para darle una localización. Ahora, esto lo hacemos en el marco de los recursos que tenemos, que, por ahí, es muy escaso”, reflexionó.

En otro orden de temas, sobre las denuncias ciudadanas respecto de la construcción de otra vivienda al borde de la barranca que en febrero pasado se derrumbó por la crecida del arroyo provocando la muerte de una mujer y su pequeña hija, Ríos señaló: “Voy a mandarlo a verificar. Tengo entendido, de acuerdo a los informes que hizo el área de Control Urbano y el área de Defensa Civil, que se había delimitado para evitar precisamente las nuevas construcciones”.

“Este es otro problema muy grande en la ciudad de Paraná, que tiene que ver con la gente que habita en lugares no aptos para vivienda, y que ante los problemas de la lluvia y el crecimiento del arroyo quedan en situación de peligro extremo, como ha ocurrido los otros días en Villa Huesito, donde a tres familias el arroyo les llevó sus casas. Pero en ese caso particular, en la zona de calles Brown y Blas Parera, de acuerdo al informe que hizo el área de Control Urbano y el área de Defensa Civil, se delimitó el espacio para evitar que vuelvan a construir”, concluyó.