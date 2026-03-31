Colón confirmó la cartelera artística que acompañará las jornadas de Semana Santa

La Municipalidad de Colón dio a conocer la programación de espectáculos musicales que se desarrollará en el sector del Puerto durante el fin de semana largo de Semana Santa, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer una alternativa cultural y recreativa gratuita para los residentes y los turistas que visitan la microregión en una de las fechas con mayor afluencia de público del calendario anual. Durante los próximos días se podrá disfrutar de presentaciones en vivo, ferias de artesanías, sectores gastronómicos, patios de cerveza artesanal y espacios dedicados a las infancias.

Según el cronograma oficial, las actividades musicales comenzarán el jueves 2 con las actuaciones de Leo Ríos, que presentará un repertorio de ritmos latinos y cumbia, seguido por el grupo No tiene goyete con una propuesta folklórica, y el cierre de Lorena Rod.

Para el viernes 3, la programación continuará con Gaby Colombo interpretando clásicos del rock nacional, la banda Aleatoria con música popular latina, y las presentaciones de Nico Zabala en cumbia y La Quarentona en el género de plena.

Durante el fin de semana, la actividad en el escenario del Puerto mantendrá su regularidad con la presentación, el sábado 4, del grupo Tres de Febrero, que brindará un show acústico centrado en clásicos latinoamericanos. Esa misma tarde, el músico Hernán Paz desarrollará su repertorio de folklore, mientras que el grupo Costa Azul estará a cargo del segmento de cumbia.

Para la jornada de cierre, prevista para el domingo 5 de abril, se confirmó la participación de Andrea Morel con música folklórica, el dúo integrado por Pablo y Mariela con una propuesta mixta de folklore y ritmos latinos, y la actuación final de Los Famosos para concluir el ciclo de espectáculos previstos para esta edición especial de Semana Santa.

Todas las propuestas musicales serán un complemento de la Feria del Puerto y la Feria de Artesanías, espacios que permiten visibilizar la producción local ante el caudal de visitantes que recibe la ciudad.

La entrada será libre y gratuita.