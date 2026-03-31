Rugby: con varios entrerrianos, Capibaras XV perdió con Dogos en Córdoba

Capibaras XV, con varios entrerrianos en cancha, perdió por 29 a 24 ante Dogos de Córdoba, por una nueva fecha del Súper Rugby Américas y se jugó en la cancha de Córdoba Athletic. El encuentro fue parejo por momentos, aunque la franquicia cordobesa impuso condiciones por sobre la del Litoral, dejando en claro su buen presente en el certamen.

En la visita fueron titulares Diego Correa, Felipe Villagrán, Basilio Cañas, Franco Rossetto y Bruno Heit (todos del club Estudiantes), mientras que también estuvo desde el kick off Lautaro Cipriani, de Tilcara.

El partido en Córdoba

Fue el paranaense Heit quien adelantó en el marcador a Capibaras, tras una gran patada hacia los palos a los ocho minutos de juego. Pero Dogos respondió con un try a los 15’ mediante Juan Greising Revol, mientras que Julián Hernández falló la conversión (5-3).

Hernández tuvo revancha y con un penal estiró el marcador (8-3). Después hubo que esperar hasta los 33 minutos para que el elenco cordobés vuelva a lastimar con el ensayo de Facundo Pueyrredón y la conversión de Mateo Soler para poner el 15-3 con el que se terminó el primer tiempo.

El complemento en tierras cordobesas

Dogos siguió con cierto dominio de las acciones y luego de un error en el line de Capibaras, llegó nuevamente al in goal a través de Luciano Avaca, que sumando a la conversión de Hernández puso las cosas 22-3.

Con un jugador de más, la franquicia del Litoral reaccionó e Ignacio Palillo apoyó la pelota en el in goal a pura potencia. Luego, Juan Bautista Baronio se encargó de la conversión para sumar los dos puntos extra y acortar la distancia (22-10).

Era el momento de Capibaras, que con el try del apertura Ignacio Dogliani y la conversión de Baronio se puso a tiro en el marcador (22-17). Pero Dogos volvió a tomar las riendas del encuentro y facturó nuevamente a través de Mateo Soler, quien apoyó a toda velocidad el cuatro try de la noche. Luego, Facundo Rodríguez se encargó de la conversión (29-17).

En el cierre del pleito, Ignacio Landini apoyó en el ingoal y descontó en el marcador, sumando además un bonus defensivo para su equipo a pesar de la derrota. La conquista fue convertida nuevamente por Baronio para cerrar el 29-24.