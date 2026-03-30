Trágico tiroteo en escuela de Santa Fe: el estado de salud de los alumnos heridos

El comienzo de la semana en la Escuela Normal N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en Santa Fe, se vio alterada por un hecho sin precedentes en la provincia: un alumno ingresó armado al establecimiento educativo y disparó contra sus compañeros, causando la muerte de uno de ellos y dejando heridos a al menos ocho.

El tiroteo ocurrió en un momento tradicional en todas las escuelas del país: el de izar la bandera antes de comenzar la jornada escolar; el estudiante de 15 años, que cursa tercer año, ingresó con una escopeta y comenzó a disparar. El atacante fue interceptado por un asistente escolar quien logró quitarle la escopeta y reducirlo hasta que llegó la policía.

Dos de los heridos debieron ser derivados al Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela para una mejor atención y uno de ellos, de 13 años, fue trasladado en código rojo al Hospital Regional. El paciente se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable.

Luego se confirmó que será derivado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

En tanto, el cuadro del otro alumno no revistió gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto; sino que su traslado fue coordinado para completar estudios y controles a causa de heridas superficiales.

En las primeras horas, el director del Hospital de San Cristóbal, Armando Borsinim indicó que los alumnos presentaban heridas por perdigones. “Son lesiones leves”, explió el galeno,c aunque aclaró que uno de los casos requería estudios de mayor complejidad, lo que motivó su derivación.

Según precisó el médico, uno de los chicos tenía impactos en la región frontal y en el tórax. Por ese motivo, fue trasladado a Rafaela para realizarle una tomografía. “El otro chico tenía heridas en el brazo y un pequeño impacto en el tórax. Estaba consciente, hablando”, detalló a Radio Aire de Santa Fe. Ambos estudiantes se encontraban estables. Sin embargo, remarcó el fuerte impacto emocional: “Están en estado de shock”.

El director del hospital explicó que no solo hubo heridos por los disparos. En medio del pánico, varios estudiantes sufrieron lesiones al intentar escapar. “Muchos chicos rompieron ventanas para salir. Tienen cortes, golpes, pero nada grave”, señaló.

En tanto, la víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, un alumno de 13 años que cursaba el primer año del secundario. Ian recibió al menos un disparo dentro del establecimiento y falleció en el lugar. Era hijo único, según publicó Clarín.