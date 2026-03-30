Canotaje: palistas paranaenses buscarán la clasificación al Mundial de Maratón

Lara Abud es una de las paranaenses que intentará volver a clasificar a un Mundial de Maratón.

Gualeguaychú recibirá del jueves al domingo próximo el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje especialidad Maratón. Se trata de un evento muy importante dentro del calendario, ya que será clasificatorio para el Mundial que se disputará durante octubre en la Capital Nacional del Carnaval.

Organizado por el Club Regatas Gualeguaychú, la Federación Argentina de Canoas y la Municipalidad de Gualeguaychú, el evento reunirá a 370 palistas en las categorías cadetes, junior, sub 23, senior y máster en pruebas individuales y por equipos, en las modalidades C1, C2, K1 y K2.

Entre los palistas que dirán presente habrá representantes del Club Náutico Paraná y Paraná Rowing Club. La nutrida delegación del CNP estará integrada por: Simón Bechis, Brunella Pedrotti, Lara Abud, Micaela Maslein, Bautista Itria, Baltazar Itria, Sebastián Alegro, Germán Rodríguez, Diego Fenes, Eduardo Suárez, Juan Antonini, Martín Maslein, Erica Riera, Pablo Sequin y David Salzman. En tanto que por el PRC asistirán: Julián Caino, Pedro Ramos, Baltazar Lassus.

Las pruebas tendrán epicentro en el Balneario Municipal y otorgarán plazas clasificatorias para el campeón y subcampeón de cada categoría para el Campeonato Mundial de Maratón que se desarrollará en octubre próximo en Gualeguaychú.