Detuvieron en Gualeguaychú a un joven por tráfico de pornografía infantil

Un joven de 21 años fue detenido en la Gualeguaychú, acusado de tráfico de pornografía infantil a través de internet. El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación que se inició por la detección de actividad sospechosa vinculada a la distribución de material ilegal desde una dirección IP localizada en la zona suroeste de la ciudad.

El caso se encuentra rodeado de hermetismo, aunque se supo que la información inicial fue remitida por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa quedó en manos de la fiscal Martina Cedrés, quien recibió un informe técnico que alertaba sobre la presunta distribución de más de 40 archivos desde un dispositivo ubicado en Gualeguaychú, informó ElArgentino.

Según los datos recabados, el material habría sido compartido a través de internet utilizando una conexión identificada mediante una dirección IP, un código único que permite localizar dispositivos dentro de una red.

Con esta información, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, que fue autorizada para concretarse durante la mañana del domingo. El operativo se desarrolló en una vivienda señalada por los investigadores, donde se procedió a la detención del sospechoso.

Allanamiento, detención y secuestro de pruebas

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron distintos dispositivos electrónicos que serán peritados en el marco de la causa. Entre los elementos incautados se encuentran un teléfono celular y una computadora, los cuales podrían contener pruebas clave para determinar el alcance de la actividad investigada por tráfico de pornografía infantil.

El joven detenido fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, el material bajo análisis incluiría más de 40 archivos con contenido de abuso sexual infantil explícito, aunque esto deberá ser confirmado por las pericias correspondientes. El martes por la mañana será llevado a indagatoria y el miércoles se realizaría la audiencia para definir su situación procesal y posible prisión preventiva.