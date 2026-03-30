Homenajes, marcha de antorchas y maratón: las actividades en Paraná para la Semana de Malvinas

El Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná presentó el cronograma de actividades programadas para la Semana de Malvinas, que incluye homenajes, marchas, eventos institucionales y la tradicional Maratón “Malvinas, No Olvidar”.

A días de conmemorarse un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, los veteranos de guerra invitan a la comunidad a participar de las diversas actividades que se realizarán esta semana, entre las cuales se incluyen actos, marchas y la tradicional maratón.

Ricardo Álvarez, secretario del Centro de Veteranos de Malvinas, recordó que “miércoles, jueves y viernes de la semana pasada estuvimos con una importante muestra en Sala Mayo" y adelantó que "esta semana tendremos más actividades”.

Cronograma

- Martes 31 de marzo a las 21: Gala en el Teatro 3 de Febrero, con la presentación de la Banda del Ejército Argentino.

- Miércoles 1º de abril a las 9: Acto conmemorativo en el Cementerio de Paraná, en el panteón de veteranos de guerra, recordando a los caídos en combate y a quienes murieron tras el regreso al continente.

Por la noche, a las 22.30, será la concentración en la Catedral para la Marcha de las Antorchas, que avanzará hacia la Costanera hasta el Monumento de los Caídos. Posteriormente, a las 23.30, inicia la Vigilia en espera del 2 de abril. Habrá un acto conmemorativo.

-Jueves 2 de abril, a las 8.30: Izamiento de la bandera en la Plaza 1º de Mayo y acto conmemorativo en honor a los 36 soldados caídos en combate. Luego, al mediodía, comienza la preparación para la tradicional Maratón Malvinas No Olvidar.

Maratón Malvinas No Olvidar

Silvio Acosta, integrante de la comisión, dijo que “este lunes 30 y martes 31 se entregarán los kits de 14 a 19 en el local 17 del Shopping Paso del Paraná. Tenemos un cupo de 800, que era lo previsto. Existe la posibilidad de que abramos un cupo más, pero se nos presenta el tema de las remeras, porque no nos terminarán de confeccionar en término”.

La largada es a las 15 horas, desde el peaje del Túnel Subfluvial, del lado de Santa Fe.

También explicó la logística de traslado de los participantes: “A partir de 11:30, en la Plaza de las Colectividades, comenzamos a hacer el traslado al lado de Santa Fe a todo aquel que no pueda concurrir por sus medios. Tenemos disponibilidad de tres micros, gracias a la colaboración de la empresa San José. El atleta tiene que comprender que los primeros tienen que ser los que corren los 10 km. Con el resto tenemos tiempo para llevarlos. Son 10 km cruzando el Túnel y 5 km recreativos, que largan del lado del peaje Paraná, una vez que pase el último corredor de los 10 km”.

En cuanto al recorrido, agregó: “El evento recorre toda la costanera. En el caso de los 10 km, regresan en la placita Let Petit Pisant hasta finalizar en la Plaza de las Colectividades. Los caminantes o trotadores recreativos llegan al Paraná Rowing Club, allí retoman por Laurencena y vuelven a la Plaza de las Colectividades, donde termina”.

Además, este año se incorporará una maratón para niños: “Se van a llevar su medallita. No van a hacer grandes distancias, sino que serán unas vueltas por la plaza, pero queremos que ellos participen y que se lleven el recuerdo de la medalla”.

Marcha de Antorchas

Por otra parte, Álvarez hizo un emotivo llamado a la comunidad: “Queremos invitar a toda la sociedad para que venga a la Marcha de las Antorchas, para que venga a la vigilia, para que comparta con nosotros. Nuestro objetivo, que en algún momento lo vamos a lograr, es llegar a 632 personas con velas, la linterna del celular, lo que sea, pero 632 que son los caídos en combate en las Islas Malvinas”.

Sobre la sensación de este año, destacó: “Cada año la sociedad se apega más con nosotros en el sentido de que quiere conocer sobre el tema de la Guerra de Malvinas. Nosotros hablamos sobre este tema en Sala Mayo, dando dos charlas a la mañana, dos a la tarde, pasando un video de 30 minutos, un video muy técnico, muy informativo, y la charla también es informativa. Nosotros queremos informar, contar a la sociedad algo que nos planteamos hace un tiempo atrás, aparte de un pequeño testimonio de cada veterano sobre cómo y por qué llegamos a la guerra de Malvinas. A veces cuando uno cuenta estas cosas, la mayoría desconoce el motivo y se sorprende de cómo y por qué llegamos a Malvinas”.

Finalmente, subrayó la importancia de “recuperar valores que se han perdido, que es el amor a la patria, el amor a la bandera, el amor al Himno Nacional argentino. Lo estamos logrando, lo vemos en el afecto que tienen los chicos de las escuelas cuando concurren a Sala Mayo. Para nosotros es gratificante ver las caras de ellos, escucharnos, rodearnos, abrazarnos”.