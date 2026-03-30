Hockey sobre patines: pasó la segunda fecha del Apertura

Con actividad en las pistas del Paraná Rowing Club (PRC) y Recreativo Bochas Club (RBC), pasó la segunda fecha del Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) este fin de semana.

El sábado comenzó la actividad de la rama masculina en la pista del PRC, donde el local superó a Recreativo Rojo por 3 a 1 con goles de Francisco Barbone, Vito Militello, Santiago Bergara; Germán Murzio descontó para el Bochas.

En el mismo escenario, Rowing superó a Talleres por 3 a 2 en la rama femenina. María Eva Doce, Vera Frederich, Felicitas Ríos anotaron para el Albiceleste. María Paz René y Sofía Méndez descontaron para el Rojo.

El domingo hubo actividad para los caballeros en la pista del Bochas, donde Recreativo Verde goleó a Neuquén por 13 a 2, con tantos de Juan Pablo Portaluppi (3), Joaquín Berta (3), Franco Blanc (3), Ignacio García (2) y Joaquín Mohr (2). Para el Pingüino anotaron Francisco San Martín y Andrés Domé.

En damas, Recreativo y Neuquén igualaron 5 a 5. Barbarita Garnendia, Fabiana Arozena, Antonia Alvarenque, Emilia Alvarenque y Felicitas Miceo anotaron para el Bochas; Victoria González (2), Denise Quinodoz (2) y Ana Paula Haller.

Prensa de la UEHP