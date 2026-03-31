Con nueva sede confirmada, Árbol celebrará en Paraná sus 30 años de trayectoria

El grupo musical Árbol se presentará este domingo 5 de abril a las 20 en las instalaciones del Centro Cultural Juan L. Ortiz de la capital entrerriana. El evento, que originalmente había sido anunciado en otro espacio, modificó su localización pero mantiene la fecha y el horario previstos para celebrar los 30 años de trayectoria de la formación nacida en Haedo. El concierto busca concretar el reencuentro de la banda con su público del litoral tras más de dos décadas de ausencia en los escenarios locales, en el marco de una gira internacional que abarca presentaciones en diversas provincias de Argentina, además de visitas programadas a Chile y México.

La organización del espectáculo aclaró que las entradas que ya fueron adquiridas con anterioridad mantienen su validez total para el ingreso al Juan L., por lo que no resulta necesario que realicen ningún tipo de cambio, trámite o gestión adicional.

Este show representa un hito para la banda integrada por Pablo Romero en voz, Sebastián Bianchini en bajo, Hernán Bruckner en guitarra y Martín Millán en batería, quienes regresan a la ciudad para repasar una historia que comenzó de manera independiente en 1994. El show está diagramado para que el público pueda disfrutar de un recorrido cronológico por las canciones que definieron la identidad sonora del grupo durante las últimas tres décadas.

La trayectoria de Árbol se caracteriza por una fusión de géneros que los llevó a editar su primer material independiente, denominado Jardín Frenético, antes de ser convocados por el productor Gustavo Santaolalla para formar parte del sello Surco. A partir de esa alianza, la banda consolidó su presencia en la escena nacional con lanzamientos discográficos que se volvieron fundamentales para el rock de principios de los años dos mil, tales como Chapusong s, Guau!, Hormigas y No me etiquetes.

Durante la presentación del domingo, el grupo tiene previsto ejecutar un repertorio compuesto por sus composiciones más destacadas, incluyendo títulos como El fantasma, Pequeños sueños, La nena monstruo y Trenes, camiones y tractores.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma gradatickets y en el punto de venta físico ubicado en Flamingo Bar, contando con opciones de financiación en cuotas sin interés para clientes de banco Entre Ríos y Santa Fe.