Martín Gerlo presentará su libro sobre la recepción de la obra de Antonio Gramsci en Argentina

El magíster y periodista Martín Gerlo encabezará este miércoles 1 de abril a las 18:30 la presentación de su más reciente libro, titulado El giro gramsciano. Primeros lectores y editores de Antonio Gramsci en la Argentina. El encuentro se llevará a cabo en el Aula E4 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, situada en calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná. La actividad fue organizada con el propósito de dar a conocer una investigación que indaga en las condiciones materiales y los debates intelectuales que marcaron el ingreso del pensamiento del filósofo italiano al campo de las ciencias sociales y humanas de nuestro país.

La presentación contará con una modalidad híbrida, permitiendo la asistencia presencial y ofreciendo también la posibilidad de participar de manera remota a través de la plataforma Google Meet para quienes no residan en la capital provincial.

La presentación de esta obra, editada por el sello Eduner, contará con un panel de invitados conformado por los profesionales Alexis Chausovsky, Martín Maldonado y Alexia Massholder, quienes acompañarán al autor en el análisis de los ejes centrales de la investigación.

El libro surge a partir de la tesis con la cual Gerlo obtuvo su título de posgrado y propone un recorrido por la historia intelectual argentina, deteniéndose específicamente en los primeros lectores y editores que tradujeron y difundieron el legado de Gramsci en el territorio nacional. Según explicó el propio autor, el texto permite acceder a una estampa de la época marcada por las tensiones y rupturas al interior de las izquierdas, analizando cómo la obra del pensador sardo funcionó como una cantera de ideas que renovó las perspectivas teóricas en las décadas de mediados del siglo pasado.

Martín Gerlo posee una trayectoria consolidada tanto en el ámbito académico como en el periodístico de la región, siendo licenciado en Comunicación Social y magíster en Comunicación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. En su labor profesional, se desempeñó en diversos medios gráficos y audiovisuales, y actualmente colabora en portales de noticias como Ahora del Canal 9 Litoral, el sitio Bicameral y la revista Cicatriz. Esta nueva publicación se suma a su producción bibliográfica previa, entre la que destaca Los conjurados. El peronismo entrerriano y el levantamiento de Valle, editado por Ana Editorial en el año 2022. Sus investigaciones previas se centraron habitualmente en los vínculos entre las tradiciones de izquierda y el peronismo durante las décadas del 50 y 60, intereses que quedaron plasmados en numerosos artículos.

La actividad será libre y gratuita.