Diputados: sigue el debate que propone crear una Comisión Especial Investigadora de la deuda pública

La convocatoria se da luego de que, en la última sesión de la Cámara de Diputados, se resolviera el regreso de la iniciativa a comisión para continuar su discusión. La moción fue presentada por el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y contó con la aprobación del recinto.

El proyecto, identificado como expediente 28.737, había obtenido dictamen el 10 de marzo, aunque sin el acompañamiento del peronismo.

La iniciativa fue enviada por el gobernador Rogelio Frigerio en octubre del año pasado y tiene como objetivo analizar en profundidad la evolución de la deuda pública provincial —interna y externa— durante casi tres décadas. El alcance incluye el estudio de su composición, destino y legalidad, así como también procesos de refinanciación, renegociación, canjes y eventuales incumplimientos, publicó Apf Digital.

Durante su tratamiento en comisión, el proyecto original fue modificado para ampliar el período de auditoría hasta 1991 y garantizar la participación de la oposición en el eventual organismo de control.

Desde el Partido Justicialista, en tanto, se cuestionó la propuesta al considerar que desconoce el trabajo de organismos de control ya existentes, como la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas, que actualmente auditan la deuda pública. Además, advirtieron que la iniciativa busca instalar sospechas sobre procesos que, sostienen, ya fueron debidamente revisados.