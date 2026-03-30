Identificaron el cuerpo hallado en un arroyo de Chajarí

Identificaron al hombre hallado sin vida en un arroyo de Chajarí y avanzan las pericias para determinar las causas del fallecimiento.

Este domingo, pasado el mediodía, fue hallado un cuerpo sin vida en el arroyo Chajarí, sobre calle Concordia, entre Lombardía y 25 de Mayo. Un hombre yacía en posición cúbito ventral (boca abajo y con la cabeza hacia el costado) dentro del agua.

Intervino la Fiscalía de Chajarí, el médico policial y personal de Policía Científica. En principio, no se logró establecer la identidad de la persona. No obstante, se halló documentación a corroborar, tal lo informado esta noche por la Policía. Luego se confirmó que se trata de Matías Medina, de 42 años.

El examen preliminar del médico policial no evidenció signos de violencia. No obstante, se observó avanzado estado de descomposición.

La autoridad competente dispuso la autopsia y la continuidad de las actuaciones.

Según publicó Chajarí al Día, no había pedido de localización para esta persona por parte de familiares.

En tanto, la investigación ahora se centra en las cámaras de seguridad de la zona para relevar los registros fílmicos.