El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos retoma los concursos judiciales y realizará nuevas convocatorias

Este lunes 30 de marzo se realizó la sesión ordinaria en el Museo de Casa de Gobierno de Entre Ríos.

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dispuso retomar los procesos de selección que estaban interrumpidos, con el objetivo de normalizar la cobertura de cargos y fortalecer el sistema judicial provincial.

La decisión no solo implica la continuidad de los concursos en marcha, sino que “introduce mecanismos de flexibilidad para garantizar la equidad y la excelencia de los aspirantes”, se indicó en la página oficial del gobierno provincial.

Los postulantes ya inscritos tendrán la posibilidad de actualizar sus antecedentes curriculares. Asimismo, se habilitará la inscripción de nuevos participantes, siempre bajo el marco de la normativa vigente. Aunque todavía no se precisó fecha de inscripción.

En esta línea, el organismo anunció la convocatoria a reuniones de labor técnica, también a fecha a confirmar. El objetivo de estos encuentros sería debatir y definir los nuevos criterios de evaluación para las futuras convocatorias, "buscando adaptar los procesos de selección a las demandas actuales de la sociedad y la comunidad jurídica", se resaltó.

De acuerdo a la página oficial del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, a la fecha hay 9 concursos en trámite:

1) Concurso N° 291: un cargo de Fiscal de Coordinación de la ciudad de Gualeguay.

2) Concurso N° 290: un cargo de Procurador Adjunto de la Procuración General con Competencia en lo Contencioso Administrativo y en Procedimientos Constitucionales.

3) Concurso N° 284: tres cargos de Defensor Público con competencia Penal –N° 2, N° 4 y N° 7- de la ciudad de Concordia.

4) Concurso N° 283: un cargo de Defensor Público con competencia Penal –N° 6- de la ciudad de Gualeguaychú.

5) Concurso N° 282: dos cargos de Defensor Público con competencia Penal –N° 4 y N° 16- de la ciudad de Paraná.

6) Concurso N° 275: un cargo de Defensor Auxiliar con competencia Penal –N° 2- de la ciudad de Concepción del Uruguay.

7) Concurso N° 274: un cargo de Defensor Auxiliar con competencia Penal –N° 3- de la ciudad de Concordia.

8) Concurso N° 273: un cargo de Defensor Auxiliar con competencia Penal –N° 1- de la ciudad de Gualeguay.

9) Concurso N° 271: cuatro cargos de Defensor Auxiliar con competencia Penal –N° 3, N° 7, N° 8 y N° 9 - de la ciudad de Paraná.