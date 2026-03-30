Reynaga: “Tenemos que corregir un montón de cosas y trabajar porque no queda otra opción”

Luego de la derrota de Patronato ante Colón de Santa Fe por 2 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Renzo Reynaga reconoció que deben “corregir un montón de cosas” y “trabajar porque no queda otra opción” para salir a flote en la presente edición de la Primera Nacional.

El delantero, autor del primer gol en el triunfo ante Colegiales (2-0), argumentó que la caída con el Sabalero se dio por lo hecho por la visita en el complemento. "En el segundo tiempo nos ganaron la mitad de cancha, empezaron a manejar la pelota y en base a eso golpearon con un remate de afuera del área. Después se nos hizo todo cuesta arriba, no pudimos reponernos y lamentablemente nos quedamos sin nada", expresó.

En rueda de prensa, Reynaga también destacó la labor de Ignacio Lago, quien abrió el marcador con un disparo de media distancia y luego asistió a Alan Bonansea para que cumpla con la Ley del Ex, estableciendo el 2 a 0.

“La idea era contenerlo. En el primer tiempo lo hicimos de una manera excelente a tal punto que no había tocado la pelota. En el segundo la primera que tuvo nos sorprendió con un disparo de afuera y después no pudimos revertirlo”, reconoció.

Por último, el futbolista admitió que Patrón repitió un recurso: “Quizás si abusemos del pelotazo. Teniendo a (Agustín) Araujo la idea es la espalda de los volantes. Tenemos que corregir un montón de cosas y trabajar porque no queda otra opción. El próximo fin de semana tendremos otro partido importante y sabemos que tenemos que ganar”.