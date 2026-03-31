Villa Urquiza organiza la quinta edición del festival Nuestra Tierra

La localidad ubicada en el departamento Paraná llevará adelante la quinta edición del festival gastronómico y tradicionalista denominado Nuestra Tierra, que tendrá lugar los días sábado 4 y domingo 5 de abril en la Plaza 1º de Mayo. El event es organizado con el objetivo de poner en valor las costumbres locales y la producción culinaria de la región y contará con concursos de cocina típica, ferias de emprendedores y una variada cartelera de espectáculos musicales y de danza.

La jornada del sábado iniciará formalmente a las 18 con la realización del concurso de la empanada de pescado, una competencia que busca premiar la elaboración de uno de los platos más representativos de las localidades costeras del río Paraná.

Una hora más tarde, a las 19, comenzarán los espectáculos en vivo sobre el escenario principal con las actuaciones musicales de Los Hermanos Benedetich, Los Ará Vera y Exe Cardenia. La danza también tendrá un lugar destacado durante la primera noche del festival con las presentaciones de los ballets Puesta de Sol, Puentecito La Picada y Sauce Montrull, agrupaciones que exhibirán cuadros coreográficos de raíz folklórica.

En paralelo a la actividad artística, el público podrá recorrer un paseo de artesanos y emprendedores donde se comercializarán productos regionales y creaciones locales.

Para el domingo, la programación del festival comenzará en horas de la mañana, específicamente a las 7, con el inicio del concurso de asado a la estaca. Esta actividad técnica y de larga duración permitirá que los vecinos y turistas observen el proceso de cocción tradicional de las carnes antes de la etapa de evaluación y degustación.

A partir de las 16, la plaza volverá a ser el escenario de la música y la danza con las actuaciones de los grupos Estilo Vargas y Timbúes, sumado a una nueva intervención del Ballet Municipal Puesta de Sol.

Durante toda la tarde del domingo se mantendrá habilitado el paseo de artesanos.

Los responsables del evento sugirieron a los concurrentes asistir con sillones o reposeras para poder disfrutar de los espectáculos con mayor comodidad.

Ambas jornadas contarán con entrada libre y gratuita.