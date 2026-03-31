Paraná ofrece una variada agenda de actividades para este fin de semana largo

La Municipalidad trabajó junto a distintos sectores de la ciudad para generar una propuesta diversa. Se espera un gran número de visitantes. En la agenda se destacan ferias, gastronomía, paseos comerciales, deportes, circuitos históricos, el islote Curupí, el Paraná Bus Turístico y los tradicionales eventos religiosos.

El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del Empatur, Agustín Clavenzani, destacó que la oferta turística de Semana Santa "se potencia con la decisión política de la intendenta Rosario Romero de trabajar en conjunto, el sector público y privado, para generar empleo en rubros como el comercio, la gastronomía y la hotelería, entre otros".

Luego agregó: "La promoción turística es permanente en redes sociales, medios tradicionales y con el trabajo con influencers y campañas estratégicas en todo el país. También es clave la recomendación que hacen quienes vinieron en el verano y se encontraron con una ciudad que ofrece playas, una agenda de calidad, excelentes servicios y mucho para disfrutar".

Algunos destacados de la agenda son:

Como antesala de Semana Santa, una nueva Edición de Paraná Ama la Pizza: Comercios adheridos ofrecerán todas sus variedades de pizza con un 50% de descuento, entre las 20 y las 24 para consumo en los locales.

Feria de Semana Santa en el Puerto Nuevo: Con más de 200 emprendedores y artesanos de la ciudad y el país.

Recorridos Pedestres Descubrí Paraná: Una oportunidad para conocer la Historia, Monumentos, Lugares y Paisajes que caracterizan a la ciudad.

Reserva Natural Islote Curupí: Proyecto turístico, cultural y ambiental. Recorrido con miradores para apreciar distintas visuales, ya sea hacia la laguna interna del islote, hacia la ciudad y hacia la Isla Puente. Cruces desde Costanera.

11ª Edición Maratón Malvinas No Olvidar: Evento deportivo que ya se ha convertido en una tradición y tiene como objetivo rendir homenaje a los veteranos y caídos en el conflicto del Atlántico Sur.

JaJa Market Paraná: Tres días con el mejor Animé, Cosplay y Random Dance, Bloque Asian Pop! J.A.J.A. - Jornadas de Arte Juvenil Alternativo. Sala Mayo – Puerto Nuevo. Entrada: Gratuita

Paraná Bus Turístico: Para disfrutar de un recorrido a cielo abierto y conocer de una forma diferente los puntos emblemáticos de la ciudad.

34º Gran Vía Crucis Viviente Camino a la Cruz: Evento multitudinario que ha crecido en número de visitantes y calidad. A través de una grabación del relato Bíblico de la Pasión, los más de 100 actores encarnan cada personaje, enmarcados en un campo de una hectárea con 17 escenas artificiales y naturales. Duración aproximada: dos horas.

16ª Edición Cicloturismo 7 Pueblos, 7 Iglesias: En su 16 ª edición, ciclistas de toda la región recorrerán 77 km (20 % ripio, 80 % asfalto) visitando siete localidades del departamento Paraná: Paraná – San Benito – Sauce Pinto – Aldea María Luisa – Gobernador Etchevehere – Villa Fontana – Tezanos Pinto – Oro Verde, con largada y llegada en la Catedral de Paraná.

Marcha 7 Iglesias La Medida del Amor es Amar sin Medida: Como todos los años se realizará por las calles este recorrido en conmemoración de la fecha Santa.

9na Fiesta de la Empanada de Pescado de Río en Puerto Sánchez: Evento tradicional del barrio de pescadores de la ciudad con paseo gastronómico, números artísticos, concurso de empanadas de pescado de río, artesanías y mucho más. Cartelera: Viernes 3 de abril desde las 17: Rama y Flor, Lucho Quiñones y Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río. Sábado 4 de abril, desde las 17: Tierra Nativa, Los Musiqueros Entrerrianos y Compañía folclórica litoraleña El Grito Sagrado.

Gran Paella Paraná: Como cada año, organizada por el Club Tilcara en el Patito Sirirí. Valor del plato: $15.000.

Bicivía Paraná: Sistema de bicicletas públicas que durante esta Semana Santa será gratuito.

Paraná Ciudad de Compras: El Paseo del Centro, que reúne al sector comercial del microcentro de Paraná, es otro de los atractivos de la oferta habitual ,en la Peatonal San Martín y calles transversales.

Los shoppings de la ciudad también abren sus puertas con propuestas para disfrutar en familia:

La Paz Paraná Shopping – Venezuela 61 – Diariamente de 9 a 21.

Shopping Paso del Paraná – Corrientes esquina San Lorenzo - Diariamente: 10 a 21. Locales comerciales // 10 a 24. Locales gastronómicos.

Peña Criolla: Música local y emprendedores de la Economía Social en los Miradores de Bajada Grande.

Otras propuestas: viñedos y bodegas cercanas, circuito El Paraná y sus Aldeas con pintorescos poblados fundados por los alemanes del Volga hace casi un siglo y medio, museos, pesca y turismo náutico, visitas guiadas al Complejo del Túnel Subfluvial, Torneo Provincial de Beach Vóley.

Agenda completa acá.