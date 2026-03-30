Un alumno entró armado a una escuela en San Cristóbal, provincia de Santa Fe y mató a un compañero

Un alumno ingresó armado y mató a un compañero en una escuela del departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.

El estremecedor suceso ocurrió este lunes, a primera hora, en la Escuela N°40 Mariano Moreno, revelaron medios locales.

“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

El ataque sucedió alrededor de las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

Tras el estremecedor suceso, el padre de uno de los alumnos que presenció la ráfaga de disparos habló con Aire de Santa Fe y reveló detalles sobre lo sucedido: “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después otro. Y ahí empezó a correr”, contó.

“Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después otro. Y ahí empezó a correr”, destacó el hombre en dialogo con Ahora Vengo. Por el caso, interviene el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación de San Cristóbal y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) que por estas horas trabajan a destajo en los peritajes en la escuela y las causas que derivaron en el fatal ataque juvenil.

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Con información de Infobae y Aire de Santa Fe