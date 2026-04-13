“Si soy opción en Patronato, bienvenido sea”, declaró Candia

“El grupo necesitaba el triunfo. Sufrimos un poco sobre el final. Se nos hizo cuesta arriba con uno menos. Vinimos a jugar, a ganar, a presionar alto y la verdad que ellos casi no tuvieron situaciones”, expresó Marcelo Candia, en rueda de prensa, después de la necesaria victoria que alcanzó Patronato frente a Almagro, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

El DT describió como estuvo el grupo durante la semana de trabajo previo al choque ante Almagro. “El plantel estaba golpeado y es lógico porqué a nadie le gusta perder un par de partidos de local que no está en los planes de nadie. Estuve en el cuerpo técnico del Yagui (Forestello), con quien tengo una excelente relación y estoy muy agradecido con él. El grupo estaba golpeado, pero con una enorme predisposición a trabajar. Ellos me hicieron muy sencilla mi tarea. En todos los entrenamientos salieron duros, buenos y fueron muy intensos. y en el partido se tiraron de cabeza”.

Y contó: "Hablé después del partido con los jugadores para decirle que esto es un triunfo necesario para la institución, pero tiene que morir ahí porque estamos lejos del objetivo y no podemos conformarnos con esto. Contra Deportivo Maipú tendremos que salir a ganar nuevamente para que valgan estos puntos. Ganar de visitante es difícil y más en esta categoría", resaltó.

El análisis del partido en José Ingenieros

“Hicimos algunos ajustes en el entretiempo, intentamos cambiar en cuanto a la presión que le ejercimos. El gol no fue casualidad, lo entrenamos en la semana, sabíamos que podíamos hacer un gol así. Lo trabajamos por un lado por otro. Sabemos lo que nos puede aportar Salas y Valentín Pereyra es el jugador que queremos ver: agresivo, yendo para adelante, sin tanto freno. Ese es el Valentín que la gente quiere ver", señaló.

En cuanto a las clave a conquistar la victoria, Candia dijo: “En la semana le dije que no me iba a subir a un colectivo para ir a Buenos aires a ver qué pasa, sino que vendríamos a buscar los tres puntos. Si el partido dice que sumaremos uno, traeremos uno, y si nos toca perder, hay formas de perder”. Y amplió: “Eso no lo negocio nunca, fuimos con la intención de ganar, lo presionamos alto, ellos tienen cuatro volantes de buen pie, sobre todo Bustamante que es bueno en el uno contra uno y así y todo lo pudimos controlar. La actitud y el orden fueron fundamental”, cerró.

Su futuro en la entidad

La danza de nombres circula en barrio Villa Sarmiento. La dirigencia evalúa diferentes opciones para la conducción técnica del Santo. El hincha exige la continuidad de Marcelo Candia al frente del equipo. “El hincha tiene un sentimiento hacia mí que por momento es bastante grande. Soy un tocado por una varita mágica porque las que me tocaron vivir me fue bien”, agradeció.

Siguiendo la misma línea, añadió: “Es cuestión de sentarse a charlar. No me vuelvo loco, si soy opción, bienvenido sea, si no lo soy, seguiré trabajando. El que me conoce sabe mi pensamiento. Lógicamente que la ilusión siempre está”, reconoció.