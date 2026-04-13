Básquet asociativo: Talleres le ganó a Sionista y se acomodó segundo en la tabla

Talleres le ganó a Sionista y se acomodó segundo en la tabla de posiciones de la APB.

Talleres derrotó a Sionista por 81 a 72 y se ubicó segundo en la tabla de posiciones, detrás del líder Ciclista, en el Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet. El Rojo volvió a ganar en su casa y con su gente en uno de los partidos pendientes de la cuarta fecha del campeonato local de Primera División.

En un partido muy parejo y equilibrado, el local supo definirlos por detalles y así se quedó con una muy importante victoria. Fue clave la ventaja que sacó en el tercer cuarto, con un parcial de 25 a 17.

Pablo Bandeo con 20 puntos fue el goleador, además de los 18 tantos de Lisandro Ruiz Moreno y las 16 unidades de Pablo Fernández. En Sioni, Juan Cruz Pagnone fue el goleador con 15 tantos, mientras que Arik Levin anotó 13 puntos y Franco González otros 12.

Por otra parte, Unión de Crespo le ganó de local a Quique Club por 80 a 57 en el partido que completó la quinta fecha del Torneo Apertura APB.

El goleador del partido fue Joaquín Folmer con 23 unidades, seguido por Rodrigo Gieco con 12 puntos.