Deportes

Básquet asociativo: Talleres le ganó a Sionista y se acomodó segundo en la tabla

13 de Abril de 2026 - 10:35
CAT

Talleres le ganó a Sionista y se acomodó segundo en la tabla de posiciones de la APB.

Talleres derrotó a Sionista por 81 a 72 y se ubicó segundo en la tabla de posiciones, detrás del líder Ciclista, en el Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet. El Rojo volvió a ganar en su casa y con su gente en uno de los partidos pendientes de la cuarta fecha del campeonato local de Primera División.

En un partido muy parejo y equilibrado, el local supo definirlos por detalles y así se quedó con una muy importante victoria. Fue clave la ventaja que sacó en el tercer cuarto, con un parcial de 25 a 17.

Pablo Bandeo con 20 puntos fue el goleador, además de los 18 tantos de Lisandro Ruiz Moreno y las 16 unidades de Pablo Fernández. En Sioni, Juan Cruz Pagnone fue el goleador con 15 tantos, mientras que Arik Levin anotó 13 puntos y Franco González otros 12.

Por otra parte, Unión de Crespo le ganó de local a Quique Club por 80 a 57 en el partido que completó la quinta fecha del Torneo Apertura APB.

El goleador del partido fue Joaquín Folmer con 23 unidades, seguido por Rodrigo Gieco con 12 puntos.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos