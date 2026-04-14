Nahuel Lenardon brindará una clase magistral para bajistas

El músico Nahuel Lenardon dictará una masterclass titulada "Acercamiento al contrabajo para bajistas" este miércoles 15 de abril a las 21 en la sede del club Archicofradía, ubicada en calle 9 de Julio 116. El encuentro tiene como propósito ofrecer herramientas y conocimientos específicos para que los ejecutantes de bajo eléctrico puedan aproximarse de manera técnica y teórica al estudio del contrabajo.

Esta propuesta formativa surge como una instancia de capacitación destinada tanto a bajistas como a músicos de la ciudad interesados en profundizar en las particularidades de este instrumento de cuerda.

La actividad contará con una colaboración especial de los integrantes de Jam de Racing, quienes se suman a la iniciativa para fortalecer los espacios de encuentro entre artistas y colegas de la escena local.

Esta clase magistral forma parte de una serie de propuestas impulsadas por el colectivo Asuntos Graves para la comunidad bajística, con el objetivo de fomentar el aprendizaje continuo y la integración de diferentes perfiles musicales en un mismo ámbito de estudio.