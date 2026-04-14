Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía contra la caída de recursos

Pasado el mediodía de este martes 14 de abril, unos 150 intendentes de municipios de todo el país y de distintos partidos políticos marcharon hacia el Ministerio de Economía para exigir al ministro Luis Caputo que libere las partidas de fondos para obras públicas.

Además, exigen respuestas ante la caída de recursos de las comunas por la caída de la actividad económica.

La acción fue una propuesta desde la Federación Argentina de Municipios e incluyó la entrega de un documento con reclamos vinculados a la coparticipación, la obra pública y el costo de los combustibles.

La intendenta Rosario Romero, precisó en Radio Costa Paraná (88.1): “Hemos hecho una presentación ante el Ministerio de Economía, similar a la que días pasados hicimos desde el Consejo Federal de Intendentes, esta vez nucleados por la Federación Argentina de Municipios, y con gran presencia de intendentes de todo el país”.

“Los reclamos van en torno a la coparticipación, al corrimiento por parte del Estado nacional de aquellas obras que estaban ya comenzadas y hoy están abandonadas en nuestros territorios, y de la no coparticipación del Impuesto a los combustibles”, puntualizó.

Explicitó que, entre los reclamos, además, se incluyó que “el pedido para que se baje el precio de los combustibles, ya que no se coparticipan esos tributos que se pagan, y esa baja significaría a todos los municipios un alivio en nuestras inversiones, en las cuentas, en las previsiones de servicio”.

La nota, aclaró Romero, “es propositiva, no es solamente una queja, sino que además pensamos que los fondos de los aportes del Tesoro Nacional deberían regresar a modo de coparticipación a nuestros territorios, a las arcas de Estados provinciales, de los Estados locales”.

Por otra parte, destacó el esfuerzo de todos sus pares para acercarse hasta el Ministerio de Economía y presentar este petitorio porque “entendemos que la Argentina es tan vasta, tan llena de posibilidades, pero no se puede combatir al Estado. Al Estado, en todo caso, tenemos que hacerlo, funcionar bien, controlar sus gastos, controlar sus ingresos, pero el reparto tiene que ser muy equitativo en todo el territorio de la nación. Y a veces se subestima lo que hacen los gobiernos locales, y los gobiernos locales somos el primer escalón que al que acude el vecino para pedir un pavimento, para pedir un servicio, una ayuda en salud, ayuda en educación. Todo eso nosotros sabemos lo que es porque lo vivimos todos los días”.

Este marco, la intendenta paranaense dijo que lo sucedido hoy en el Ministerio de Economía, donde además había protestas de personal de Vialidad Nacional y de Discapacidad, “es una postal de la Argentina en nuestros días”, al tiempo que recordó el documento del Cofein, redactado en Paraná, que reflejó “las mismas cosas que este documento que presentamos hoy y es, en definitiva, una reflexión profunda sobre el valor de los distintos estamentos organizados en un país que tiene que ser federal, porque, lamentablemente, muchas veces no lo es”.

“La centralidad hace perder la perspectiva de los gobernantes, y no se mira lo que es el transporte en el resto del país, la obra pública, la necesaria conectividad que deben tener nuestras rutas, la necesaria atención que debemos tener sobre las obras que estaban empezadas por otro gobierno y que hay que continuarlas, porque las obras públicas son de todos, no son de un gobierno, son de todos los argentinos”, subrayó.