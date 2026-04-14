“Imagina Rubí”, teatro para disfrutar en familia este domingo en Paraná

El próximo domingo 19 de abril a las 17, la sala Sala Saltimbanquis abrirá sus puertas para recibir “Imagina Rubí”, una propuesta teatral pensada para compartir en familia y dejarse llevar por la imaginación.

La función tendrá lugar en la ciudad de Paraná y contará con entrada libre bajo la modalidad “a la gorra”. Desde la organización informaron que es necesario realizar una reserva previa comunicándose al teléfono 3434550552.

“Imagina Rubí” narra la historia de Rubí, una niña tímida pero profundamente creativa, que atraviesa una noche clave: la previa a su primer día de clases en primer grado. En ese momento cargado de emociones, miedos y expectativas, la protagonista se verá acompañada por sus amigos imaginarios, quienes la ayudarán a enfrentar sus inseguridades.

Los seres fantásticos que habitan su habitación se convertirán en aliados fundamentales, impulsándola a tomar decisiones valientes y descubrir su propia fortaleza. La obra propone un recorrido emocional que combina momentos de humor, ternura y reflexión, invitando al público a reconectar con la magia de la infancia y el desafío de crecer.

El equipo detrás de la obra

El elenco está integrado por Catalina Bogado, Nahuel Gibert e Irene Marcilio, bajo la dirección de Leandro Bogado y Darío Ocaranza. La asistencia de dirección está a cargo de Verónica Spahn, mientras que el diseño de luces fue realizado por Nicolás Gassmann. En el área técnica participan Azul Balmas y Felipe Bogado.

Con una puesta sensible y dinámica, “Imagina Rubí” se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del teatro local en familia, en una tarde donde la imaginación y las emociones serán protagonistas.