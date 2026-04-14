El obispo de Gualeguaychú, monseñor Zordán, denunció que una persona se hace pasar por consagrado

La Diócesis de Gualeguaychú emitió un comunicado en el que advierte a la comunidad sobre la situación de un hombre que se presenta como referente religioso sin contar con reconocimiento de la Iglesia Católica.

El pronunciamiento, firmado por el obispo Héctor Zordán, está dirigido a las comunidades parroquiales de San Miguel Arcángel de Caseros, Nuestra Señora de los Dolores de San Justo, y San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de 1º de Mayo, así como a los vecinos de esas localidades.

Según se detalla, Walter Gutiérrez -quien se presenta como “Walter de Santa Filomena”- no ha realizado profesión religiosa en ningún instituto reconocido por la Iglesia. En consecuencia, desde la diócesis se aclaró que no está autorizado a vestir hábito religioso ni a ejercer prácticas propias del ministerio, tales como bendiciones, responsos u oraciones por los enfermos en nombre de la institución, publicó el portal El Entre Ríos.

Asimismo, el comunicado precisa que la entidad denominada “Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia”, en la que Gutiérrez afirma haberse consagrado, no pertenece a la Iglesia Católica, por lo que carece de validez dentro de su estructura.

La comunicación oficial -fechada el 13 de abril en Gualeguaychú-, busca prevenir posibles confusiones entre los fieles y resguardar la autenticidad de las prácticas religiosas en la región.

Desde la diócesis no se informaron medidas adicionales, aunque se remarcó la importancia de que la comunidad recurra únicamente a ministros debidamente autorizados para la celebración de actos religiosos.

El pronunciamiento de la diócesis de Gualeguaychú