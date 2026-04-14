Experiencia Queen propone un viaje a los clásicos de la banda británica en Paraná

La ciudad de Paraná volverá a vibrar con el regreso de Experiencia Queen, el espectáculo homenaje que recrea con precisión los shows de una de las bandas más influyentes de la historia del rock. La cita será el sábado 25 de abril, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15).

En el marco de su “Greatest Hits Tour 2026”, la propuesta promete una experiencia inmersiva que combina fidelidad sonora, una cuidada puesta en escena y un despliegue visual que remite a los conciertos originales del grupo británico. Sobre el escenario, los músicos encarnan a cada uno de los integrantes de la banda, con vestuarios e instrumentos que replican la estética y el sonido que marcaron una época.

El repertorio incluye algunos de los himnos más emblemáticos de Queen, como Bohemian Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are the Champions, entre otros clásicos que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Consolidado como un espectáculo de alto nivel artístico, Experiencia Queen ha logrado agotar localidades en escenarios destacados como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Además, su recorrido internacional incluye presentaciones en Uruguay, Paraguay y Chile, así como su participación en el festival Remind-GNP de Guadalajara, México, donde convocó a más de 12 mil espectadores.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Gradatickets y en Flamingo. Se trata de una propuesta pensada tanto para fanáticos históricos como para nuevos públicos, en una noche que promete emoción, nostalgia y celebración de la música en vivo.