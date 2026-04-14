Diez meses sin bajar: la inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 9,4% en el año, según el Indec

La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes se ralentizará.

El incremento interanual llegó a 32,6%, según informó el Indec. El dato fue mayor al esperado por el mercado (3%), pero además se aceleró una décima la inflación núcleo (3,2%). Los capítulos que más aumentaron fueron Educación (12,1%); Transporte (4,1%) y Vivienda, Agua, Electricidad, gas y otros combustibles (3,7%). Los alimentos subieron 3,4%.

La suba de precios del mes de marzo fue la más alta en un año, desde marzo de 2025 (3,7%). Aquel mes, el propio Caputo había adelantado que el esquema cambiario se modificaría en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sin dar precisiones. Entonces, la volatilidad cambiaria impactó de lleno en los precios, consignó el diario La Nación.

El de este marzo no es el caso. El dólar se apreció en las últimas semanas en un contexto de orden macro, saneamiento del Banco Central (BCRA), escasez de pesos y en un proceso de compra de reservas al que le cuesta convertirse en acumulación por la falta de confianza entre inversores, lo que aún deja al riesgo país entre los más altos de la región y le impide al Gobierno volver al mercado.

El mes pasado, sufrió el impacto de la suba de los combustibles derivada del conflicto que inició el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Medio Oriente; el de la decisión oficial de impulsar el precio de las tarifas por arriba de la inflación; y, según el diagnóstico del propio Gobierno, el efecto inercial que el movimiento del tipo de cambio tuvo derivado de la significativa dolarización de carteras el año pasado en medio del proceso electoral de mitad de término. También se le sumó, como todos los marzos (inicio de clases), el impacto estacional de la Educación.

Tanto el mercado como el equipo económico creen que desde este mes la inflación comenzará -como sucedió el año pasado- a menguar. Las diferencias surgen entre el ritmo que prevén los analistas privados y el que anticipa Javier Milei. Para los primeros, será un descenso lento y trabajoso, con un piso en torno a una inflación subyacente de 2% mensual. Para el Presidente, el IPC va a “colapsar” y comenzará con cero desde agosto, según dijo.

Caputo estimó en el proyecto de presupuesto 2026 que la inflación de este año sería de 10,1%. En el primer trimestre, prácticamente ya se acumuló esa variación. Los privados pronosticaron -según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA- que la inflación sería de 31,8% en el año. La proyección del Top 10 del REM no es una estimación menor. Si se cumpliera, sería tres décimas más altas que la inflación de 2025 (31,5%). Vale recordar que el último kirchnerismo, que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cerró con una inflación anual de 211,4%, la más alta en más de tres décadas en la Argentina.

“Se vienen los mejores meses”, prometió Caputo ayer en Rosario. Pese a que ya se había generado en los últimos meses cierto nerviosismo en el Indec con la filtración de los datos oficiales de inflación -algo que se veía reflejado en algunos movimientos de bonos previos a la difusión del índice-, el ministro adelantó que el IPC estaría por arriba del 3%. “Desde abril se viene dando un proceso de desinflación y de crecimiento”, afirmó el funcionario. Ratificó hoy frente a empresarios en un encuentro de AmCham que se vienen “los mejores 18 meses de las últimas décadas”, publicó el diario La Nación.

Vale recordar que el Gobierno decidió a comienzos de año no actualizar el IPC Nacional, como estaba previsto y anunciado desde septiembre, porque -así lo afirmó Caputo- el equipo económico tenía previsto que la suba de tarifas iba a moverse por arriba de la inflación, lo que implicaría -con un nuevo IPC en el que esos servicios pesaban más- una suba general de precios décimas más altas. La decisión fue cuestionada por los expertos. De hecho, los trabajadores de ATE Indec volvieron hoy a protestas en el instituto.

Esta semana, Milei volvió a decir que la inflación va a “colapsar”, pese a que en entrevistas previas había dicho que era probable que hubiera una suba de precios transitoriamente más alta estos meses. Admitió que el primer trimestre, en materia de inflación, fue “difícil”, pero señaló que los fundamentals de la economía son sólidos. “No tenemos ninguna duda. Entonces, ha sido un trimestre en materia inflacionaria complicado, por decirlo de alguna manera, dadas las preferencias que tenemos nosotros, pero no tenemos duda que de acá para adelante va a seguir [bajando]”, cerró el Presidente.

El REM estimaba una inflación de 3% para marzo (el Top 10 proyectó 3,1%). Según el mercado, la inflación caería por debajo del 2% mensual recién entre agosto y septiembre. Sin embargo, todos los analistas creen que, desde este mes, como se dijo, se desacelerará.

La inflación porteña ya había adelantado que la suba de precios de marzo volvería a acelerarse. El viernes pasado, el instituto estadístico de la Ciudad marcó un alza de precios de 3% para el tercer mes del año, cuatro décimas por encima de febrero. Los mayores impactos en terreno porteño fueron en combustibles, luz, agua y colectivos.

La visión de los economistas

“Superó todo lo todo lo esperado. Datos muy fuertes en algunas regiones, como el noreste y noroeste”, afirmó el director de C&T Asesores Economicos. En esas regiones, la inflación superó el 4%. El economista destacó las diferencias que se registraron en el rubro Educación entre regiones.

“En Transporte pegaron los combustibles, sin ninguna duda”, dijo Tiscornia. “Eso fue subiendo bastante a lo largo del mes, con lo cual es esperable que aporte bastante. A eso se sumaron los servicios, que viene pesando mucho últimamente. Alimentos y bebidas alcohólicas estuvo en torno al promedio”, destacó el director de C&T Asesores Económicos.

El informe del Indec