Detectaron tuberculosis en una cárcel de Entre Ríos y preocupa el contagio entre internos

Hay preocupación entre el personal y también entre los internos de la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero de Gualeguaychú, tras confirmarse que un recluso dio positivo en estudios vinculados a tuberculosis.

El interno habría compartido pabellón durante un tiempo prolongado con otros 83 detenidos. Ante esta situación, este lunes un equipo de Epidemiología del hospital se trasladó hasta el establecimiento penitenciario para realizar controles y tomar muestras a quienes estuvieron en contacto con el caso confirmado.

El operativo incluyó como estudio central una prueba cutánea de tuberculina, que indica si la persona es reactiva o no reactiva, pero no es suficiente por sí solo para emitir un diagnóstico, informó Ahora.

El estudio completo debería tomar radiografías de tórax, pero esto requiere la coordinación de turnos con el hospital y el traslado de los internos, algo que el servicio penitenciario no puede garantizar en forma masiva.

Los resultados de la prueba cutánea de tuberculina podrían estar disponibles en un plazo de entre 48 y 72 horas. Mientras tanto, el interno que dio positivo ya inició el tratamiento médico correspondiente.

Por lo general los síntomas más comunes de la tuberculosis son tos persistente, expectoración y dolor en el tórax. El tratamiento de cura se basa especialmente en antibióticos.