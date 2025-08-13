Con Melany Detzel de titular, “Las Panteritas” se metieron entre los ocho mejores del Mundial U21

La selección argentina femenina sub 21 de vóley avanzó a cuartos de final por primera vez en 24 años. (Foto: FeVA).

Con la entrerriana Melany Detzel como titular, la selección argentina femenina sub 21 de vóley avanzó este miércoles a cuartos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Indonesia. Las Panteritas, como se conoce al equipo juvenil argentino, se impuso por 3 a 0 República Checa, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-19, y avanzaron de ronda.

En esta ocasión, Detzel volvió a ser la armadora titular del equipo y anotó dos puntos que sirvieron para la sexta victoria de Argentina en el certamen en la misma cantidad de presentaciones. Martina Bednarek, máxima anotadora con 17 puntos.

De esta manera, la Selección U21 hace historia en Indonesia y vuelven a estar en cuartos después de 24 años ya que la última vez que lo hizo fue en el séptimo puesto del Mundial 2001 en República Dominicana.

Este viernes, con horario a confirmar, los cuartos de final frente a Brasil.

Los puntos de Argentina: Detzel (2), Bednarek (17), Garibaldi (7), Cabrera (7), Margaria (7), Aguilar (13), De La Fuente (L). Ingresaron: Chiappero (1), Martínez Casas, Franco.