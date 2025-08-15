Con la paranaense Julieta Aruga, "Las Panteras" no lograron subirse al podio en Asunción

El plantel de la selección argentina femenina de vóley sub 23 con la presencia de Julieta Aruga (8). (Foto: FeVA)

Con la participación de la paranaense Julieta Aruga, el seleccionado argentino femenino sub 23 de vóleibol perdió con República Dominicana por 3 a 1 en sets y no pudo subirse al podio de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. Las Panteras culminaron así con un récord de tres victorias y dos derrotas el certamen.

Las chicas argentinas perdieron con parciales de 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19. Paula Tomasa fue la máxima anotadora con 22 puntos. La armadora entrerriana fue titular como en tres de los cuatro encuentros anteriores y no aportó unidades.

La Albiceleste comenzó con tres triunfos consecutivos en la fase de grupos: 3-0 frente a Cuba (25-18, 25-21, 25-23), 3-0 ante Paraguay (25-16, 25-12, 25-21) y 3-0 sobre Costa Rica (25-11, 25-19, 25-22).

En semifinales cayó 0-3 contra México (20-25, 12-25, 16-25) y, en el partido por el tercer puesto, fue superada 1-3 por República Dominicana (17-25, 21-25, 25-21, 19-25), finalizando en la cuarta posición del certamen.

Este viernes, los puntos de la selección argentina se repartieron de la siguiente manera: Aruga (-), Matich (4), Llanos (10), Tomasa (22), Ossvald (5), Otamendi (15), Caballero (L). Ingresaron: Giardini (7), Gartenbank (1), Nosach (-).