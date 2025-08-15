Gualeguay homenajeó a sus campeones de selección en el acceso a la ciudad

En un emotivo acto, Gualeguay inauguró gigantografías en homenaje a Jorge Burruchaga, Ramón Ismael Mencho Medina Bello y Lisandro Martínez, tres futbolistas nacidos en la ciudad que se consagraron campeones con la selección argentina de fútbol. Las imágenes, ubicadas en el acceso a la localidad, rinden tributo a sus logros deportivos y a su orgullo gualeyo.

El Mencho Medina Bello estuvo presente en la ceremonia, mientras que por Burruchaga asistió su hermana Marta y por Lisandro Martínez, su madre, Silvina Cabrera. El defensor del Manchester United siguió el evento por videollamada y expresó: “Yo también estoy muy emocionado y muy agradecido con nuestra ciudad de Gualeguay. Disfruten mucho ahí. Yo estoy atento a todo”.





La intendenta Dora Bogdan brindó palabras de reconocimiento a los tres referentes. Burruchaga, campeón del mundo en 1986 y autor del gol decisivo en la final ante Alemania, marcó un hito en la historia del fútbol argentino. Medina Bello, ganador de las Copas América 1991 y 1993, también dejó su huella. Martínez, en tanto, integra la generación dorada que conquistó la Copa América 2021, la Finalísima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Este homenaje fue iniciativa de Turismo, Cultura y Deportes de Gualeguay y se llevaró a cabo este viernes en Batalla de Cepeda y Tratado del Pilar, frente a la oficina de Turismo. “Un emotivo reconocimiento a quienes han llevado el nombre de Gualeguay a lo más alto”, indicaron en las redes sociales oficiales del municipio gualeyo.