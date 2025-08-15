Identificaron al motociclista que murió en un choque en la ruta provincial 1

La comunidad de San José de Feliciano amaneció conmocionada este viernes por un fatal accidente de tránsito que se cobró la vida de un joven de la localidad. El siniestro ocurrió en horas de la mañana, sobre la Ruta Provincial N°1, e involucró a un camión y una motocicleta.

Según se informó a ANÁLISIS desde la policía de Feliciano, la víctima fue identificada como Roberto Fabián Ojeda, de 33 años, quien trabajaba en una chanchería de la zona.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Departamental de Feliciano, Ojeda circulaba en una motocicleta marca INSA ROAX 150 cc en dirección Feliciano–La Paz cuando, por razones que aún se investigan, fue impactado por un camión Iveco conducido por un hombre de 42 años, oriundo de La Paz, que viajaba en sentido contrario. El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del motociclista.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría de San Víctor y agentes del puesto caminero Puente Hierro, quienes se encargaron de asistir la situación, resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.