La fuerza de Juan Grabois se sumó a la lista de Ahora la Patria, de Gaillard y Rubattino

Las dirigentes de Patria Grande Entre Ríos, Evelina Kloster y Ludmila Fernadez, integrarán la lista encabezada por Paola Rubattino y Carolina Galliard, junto a diversas fuerzas que conocen de cerca las realidades y desafíos de nuestra provincia con la coalición “Ahora la Patria”.

"La grave situación que atravesamos en nuestra provincia con el gobierno de JxC, ahora aliado con LLA pretende continuar quitando derechos a los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen, desalentando el sector productivo, devastando los recursos naturales, vaciando la cultura a través de un ajuste sin límites, que elimina los instrumentos del Estado para impulsar el desarrollo y la generación de empleo", dijeron en un comunicado desde el partido que a nivel nacional dirige eel abogado Juan Grabois.

Y agregaron: "Creemos en una Entre Ríos que valora su historia, su cultura y su gente. Una provincia que no se resigna a ser un mero testigo de las decisiones tomadas en otros lugares, sino que levanta la voz ante el poder. A ellos, un aviso: no nos quedamos callados. Estamos convencidos que existe una cultura política transparente y de cara a la gente, representando la voz de una nueva generación de entrerrianas y entrerrianos que soñamos con un futuro de justicia social, equidad y soberanía".

Finalmente, invitaron a los entrerrianos a sumarse a esta campaña. "Nos comprometemos a recorrer cada rincón de la provincia, a escuchar a cada vecino y a llevar sus demandas al Congreso de la Nación. Unidos, y con la fuerza de la gente, vamos a construir una Entre Ríos Humana con dignidad por el futuro que las entrerrianas y entrerrianos merecen", finalizaron.