Fútbol: Aldosivi y Belgrano de Córdoba no se sacaron ventajas en Mar del Plata

El Tiburón y el Pirata no se sacaron ventajas en la apertura de la quinta fecha.

Con un empate sin goles entre Aldosivi de Mar del Plata y Belgrano de Córdoba abrieron la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputó este viernes en el estadio mundialista José María Minella.

El Tiburón, que llegó a los 3 puntos en la Zona A, sigue en situación delicada en la Tabla Anual: con 18 unidades, apenas logró sacarle un punto de diferencia a Talleres de Córdoba, que tiene un partido pendiente y, por ahora, ocupa el lugar de descenso.

Por su parte, el Pirata alcanzó los 8 puntos en el Clausura y 25 en la acumulada, lo que lo mantiene en la pelea tanto por un lugar en los playoffs como por la clasificación a las copas internacionales del próximo año.

El próximo compromiso de Aldosivi será como visitante ante Estudiantes de La Plata, el lunes 25 de agosto. Ese mismo día, Belgrano recibirá en Córdoba a Central Córdoba de Santiago del Estero.