Mario Martínez sube al escenario de La Hendija con “Una de Pirandello”

El reconocido actor, director y escenógrafo paranaense, Mario Martínez, tendrá este viernes a las 21 en La Hendija, la tercera presentación de “Una de Pirandello”, adaptación teatral de la obra “Seis personajes en busca de autor”, de Luigi Pirandello.

“Una de Pirandello” es una propuesta teatral que explora la obra cumbre del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, premio Nobel de Literatura en 1934. La obra es una versión para un actor solista, donde Martínez interpreta a todos los personajes de la obra original, según el mismo. La puesta en escena se enfoca en la figura del actor, quien debe asumir todos los roles de la obra, lo que representa un desafío interpretativo.

La reserva de entradas se puede realizar al 343-5126724.