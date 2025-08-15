El ramirense Manuel Borgert dominó los tiempos del viernes en el TC Mouras

El piloto entrerriano Manuel Borgert fue el más veloz de la jornada de entrenamientos del TC Mouras en el autódromo de La Plata, por la 10ª fecha del campeonato 2025. El piloto de General Ramírez ratificó su nivel en el segundo entrenamiento, luego de haber dominado también el primero en el circuito perimetral con chicana.

Con el Ford que le atiende el Fadel Werner Competición, bajó poco más de un segundo el tiempo logrado en la primera sesión marcando: 1.31.299/1000 para recorrer los 4,400kms. del trazado platense. En la primera sesión, Borgert marcó 1.32.441/1000 al cabo de siete vueltas al trazado.

En el segundo ensayo lo escoltó chaqueño Lucas Bohdanowicz, con el Dodge del Galarza Racing a 586/1000; tercero quedó Eugenio Provens, también con Dodge, a 591, cuarto, Francisco Luengo, Chevrolet a 739/1000 y quinto, Benjamín Antón, con Ford a 752/1000.

Por su parte, el gualeguaychuense Juan Pablo Guiffrey quedó último en el primer ensayo con un tiempo de 1m41s271, pero en el segundo no salió a pista con el Ford .

La actividad continuará este sábado con dos tandas de 15 minutos de entrenamiento a partir de las 10.20, para completar la sesión clasificatoria a las 13.23, y luego, con el resultado de ésta, se pondrán en marcha las dos series, que recorrerán 5 giros al circuito perimetral a partir de las 15.05.

De esta manera, el TC Mouras comenzó a desandar la 10ª. y última fecha de la etapa regular que habilita, luego de esta competencia a los 12 pilotos que pugnarán por la Copa de Oro, Rio Uruguay Seguros.