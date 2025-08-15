Pedestrismo: presentaron la maratón San Agustín Corre

Se presentó oficialmente la segunda edición de la maratón San Agustín Corre.
Se presentó oficialmente la segunda edición de la Maratón San Agustín Corre, el evento contó con la presencia de organizadores, autoridades y también competidores. La competencia se realizará el 24 de este mes y se enmarcará en los festejos patronales del barrio San Agustín.
El lanzamiento se realizó en la Parroquia San Agustín y estuvo encabezado por los padres Ariel Follonier e Ignacio Patat; el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Enrique Ríos; la concejala Luisina Minni; y el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.
Durante el encuentro se brindaron detalles de este evento deportivo y social que convocará a una importante cantidad de participantes.
La maratón contará con tres distancias: 10K competitiva, 5K competitiva y 3K participativa, todas con largada desde la Parroquia San Agustín, ubicada en Florencio Sánchez 733.
En tanto que desde la organización invitan a los participantes a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a merenderos y comedores comunitarios del barrio, reforzando así el carácter solidario de la propuesta.