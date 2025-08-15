Pedestrismo: presentaron la maratón San Agustín Corre

Se presentó oficialmente la segunda edición de la Maratón San Agustín Corre, el evento contó con la presencia de organizadores, autoridades y también competidores. La competencia se realizará el 24 de este mes y se enmarcará en los festejos patronales del barrio San Agustín.

El lanzamiento se realizó en la Parroquia San Agustín y estuvo encabezado por los padres Ariel Follonier e Ignacio Patat; el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Enrique Ríos; la concejala Luisina Minni; y el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

Durante el encuentro se brindaron detalles de este evento deportivo y social que convocará a una importante cantidad de participantes.

La maratón contará con tres distancias: 10K competitiva, 5K competitiva y 3K participativa, todas con largada desde la Parroquia San Agustín, ubicada en Florencio Sánchez 733.

En tanto que desde la organización invitan a los participantes a colaborar con la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a merenderos y comedores comunitarios del barrio, reforzando así el carácter solidario de la propuesta.