Melany Detzel y “Las Panteritas” deberán buscar el quinto puesto en el Mundial U21

La ilusión de la entrerriana Melany Detzel y todo el seleccionado argentino femenino sub 21 de vóley quedó trunca en los cuartos de final del Mundial de la categoría, que se disputa en Indonesia. Las Panteritas perdieron por 3 a 0 con Brasil, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-14. De esta manera, jugarán este sábado en las definiciones de puesto del 5° al 8° contra China.

La armadora nacida en Aldea Spatzenkutter aportó dos puntos y fue titular en la rotación argentina, que tuvo como máxima anotadora a Bednarek, con 10 unidades.

En los dos primeros parciales, por momentos el desarrollo fue parejo, pero Brasil ajustó su juego en ataque y bloqueo, y además sacó provecho de algunos errores rivales para resolver con tranquilidad ambos sets por 25-19 y 25-18, respectivamente.

En el tercero ya no hubo paridad, el elenco verdeamarelho logró importantes diferencias desde el inicio y resolvió el triunfo en sets corridos.

La selección argentina femenina juvenil logró cinco victorias consecutivas en la fase inicial: debutó con un sólido 3-0 frente a Canadá (25-19, 26-24, 25-15), repitió con otro 3-0 ante Puerto Rico (25-23, 25-23, 25-21), superó 3-1 a Serbia (25-18, 25-21, 19-25, 25-19), dio vuelta un inicio adverso para imponerse 3-1 a Vietnam (10-25, 25-20, 25-15, 25-15) y cerró con un 3-0 frente a Indonesia (23-25, 18-25, 22-25).

En octavos de final mantuvo su solidez y derrotó 3-0 a República Checa (25-15, 25-13, 25-19), pero en cuartos de final se encontró con Brasil, que se impuso por 3-0 (18-25, 19-25, 14-25) y dejó a las argentinas fuera de la competencia por el título.