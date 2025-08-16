Con dos más, Huracán le ganó a Argentinos sobre el final

Este sábado en el estadio Tomás Ducó, Huracán recibió a Argentinos Juniors en el único juego correspondiente a la quinta fecha de la Zona A en esta jornada. El cotejo contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

La primera aproximación del partido fue para el Globo, que intentó de pelota parada con un tiro libre ejecutado por Leonardo Gil que Nicolás Goitea no llegó a conectar. La falta de claridad en las ocasiones de gol fue una constante del partido.

Huracán tendría chances de tomar más ventaja en el juego a partir de los 37 minutos del primer tiempo con la expulsión de Federico Fattori. El mediocampista golpeó con el codo a Leonardo Gil, pero el árbitro primero sancionó con amarilla. Luego de revisar en el VAR, Luis Lobo Medina cambió su decisión y expulsó al jugador del Bicho.

Antes del final de la primera mitad, quien intentó por la derecha fue Lautaro Mora, que desbordó luego de una buena habilitación hacia ese sector y sacó un remate con poco ángulo. Su envío se fue muy desviado.

En la respuesta, el Bicho tuvo un buen avance por izquierda que terminó en pase de Nicolás Oroz para Sebastián Prieto. El remate del lateral por derecha buscó el costado derecho del arco de Hernán Galíndez, pero se fue desviado.

Antes del final del primer tiempo, Argentinos volvió a tener el gol en una doble chance de Francisco Álvarez. El ex Patronato primero definió mal de volea, pero fue a buscar la pelota y le ganó de cabeza a Galíndez. La jugada no terminó en gol porque Emmanuel Ojeda despejó sobre la línea.

Ya en la segunda mitad, Argentinos sufrió la segunda expulsión del encuentro. Esto se debe a que Álvarez vio la segunda amarilla por falta sobre Gil y dejó a su equipo con dos menos a menos de 10 minutos para el final.

Y el Globo lo cobró. Un muy buen centro de Juan Bisanz desde la derecha llegó al costado izquierdo del área chica, en donde Agustín Urzi apareció en soledad para definir cruzado y estampar el 1-0 a los 42 minutos. Fue lo último del partido: ganó el local.

Con la victoria, Huracán llegó a nueve puntos y está primero en la tabla de posiciones junto a Barracas Central y Estudiantes (todavía deben jugar); el Bicho, por su parte, quedó en la décima posición con cinco unidades. En la próxima fecha, el equipo de Frank Kudelka visitará a Unión de Santa Fe, el domingo 24, desde las 14; mientras que los de Nicolás Diez recibirán a Racing, ese mismo día desde las 16.15.

-SÍNTESIS-

Huracán 1-0 Argentinos Juniors.



Gol:

42’ST: Agustín Urzi.



Expulsados:

37’PT: Federico Fattori (ARG).

30’ST: Gonzalo Siri -banco- (ARG).

36’ST: Francisco Álvarez (ARG).



Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De la Fuente, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Lautaro Mora, Leonardo Gil, Rodrigo Cabral; Eric Ramírez.

DT: Frank Kudelka.



Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina y Emiliano Viveros.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

38’PT: ingresó Juan Cardozo por Emiliano Viveros (ARG).

ET: ingresó Agustín Urzi por Rodrigo Cabral (HUR).

15’ST: ingresó Fabio Pereyra por Nicolás Goitea (HUR).

15’ST: ingresó Juan Bisanz por Lautaro Mora (HUR).

15’ST: ingresó Luciano Giménez por Eric Ramírez (HUR).

26’ST: ingresó Matko Miljevic por Facundo Waller (HUR).

28’ST: ingresó Joaquín Gho por Diego Porcel (ARG).

29’ST: ingresó Lucas Gómez por Nicolás Oroz (ARG).

29’ST: ingresó Matías Giménez Rojas por Tomás Molina (ARG).

38’ST: ingresó Tobías Ramírez por Alan Lescano (ARG).



Amonestados:

7’PT: Emmanuel Ojeda (HUR).

22’PT: Francisco Álvarez (ARG).

36’PT: Hernán Galíndez (HUR).

9’ST: Facundo Waller (HUR).

24’ST: Sebastián Prieto (ARG).

26’ST: Hugo Nervo (HUR).

30’ST: Erik Godoy (ARG).

33’ST: Juan Cardozo (ARG).

44’ST: Luciano Giménez (HUR).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Tomás Ducó.

Video: Liga Profesional.