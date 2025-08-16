Riestra se lo empató a Central sobre el final

Riestra empujó en el final y se lo empató a Rosario Central, que ganaba desde temprano.

Este sábado, la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a Rosario Central con Deportivo Riestra. El encuentro por la Zona B se disputó en el estadio Gigante de Arroyito y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Germán Delfino.

La primera chance de gol del encuentro llegó a los nueve minutos. Fue luego de un avance por izquierda en el que Jaminton Campaz habilitó a Ignacio Malcorra en profundidad. El mediocampista envió un centro pinchado al área con el que ubicó a Alejo Véliz, que con un fuerte cabezazo venció a Ignacio Arce y anotó el 1-0 parcial.

El partido careció de chances de gol, lo que explica que la siguiente oportunidad haya llegado recién a los 30 minutos luego de un centro de Campaz desde la izquierda en el que Enzo Copetti fue a cruzar el balón sin éxito: antes llegó el anticipo de la defensa del Malevo.

Todavía en el primer tiempo Ángel Di María probó desde afuera del área. El zurdazo del campeón del mundo buscó el palo izquierdo del arco defendido por Nacho Arce, pero el arquero paranaense contuvo sin mayores problemas.

El remate de Franco Ibarra con el que culminó el primer tiempo fue una descripción del mismo. Luego del intento de Malcorra que rebotó en un defensor, el mediocampista del Canalla disparó de larga distancia y erró por mucho al arco de Arce.

Ya en la segunda mitad del juego, el Canalla se quedó pidiendo penal por una supuesta falta sobre Di María dentro del área, pero el cruce de Jonatan Goitía ante la incursión del atacante en el área había sido prolijo.

La primera ocasión clara del complemento fue para Véliz. La habilitación para el atacante era buena, pero el desvío de Cristian Paz lo obligó a irse hacia la derecha para sacar el remate. Sin ángulo y con poca potencia, el disparo no representó mayor peligro para Arce, que contuvo sin problemas.

Véliz ganó a pura potencia en la siguiente oportunidad de su equipo luego de un pase pinchado de Malcorra sobre la defensa del Malevo. El atacante definió frente a Arce, que rechazó hacia el tiro de esquina. De ese córner vino el centro de Di María tras el que Juan Komar ganó de cabeza. El remate del defensor se fue desviado por el costado izquierdo del arco.

Con los minutos, Riestra empezó a ganar en confianza y tuvo el primer intento con un centro de Pedro Ramírez desde la izquierda que nadie llegó a cruzar por el costado derecho. Poco a poco el Malevo comenzaría a acercarse al empate.

La igualdad llegó a partir de un grave error de Juan Elordi, que tomó del brazo a Gabriel Obredor dentro del área y el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal. De la ejecución se encargó Jonathan Herrera, que remató al medio mientras Broun fue hacia su izquierda para estampar el 1-1 a los 44. No hubo nada más.

Con la igualdad, el Canalla quedó cuarto con siete puntos, los mismos que suma el Malevo, que está en la quinta posición. En la próxima fecha, el equipo de Ariel Holan será local en el clásico ante Newell’s el sábado 23, desde las 17.30; mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez recibirán a Sarmiento de Junín, el lunes 25 desde las 15.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 1-1 Deportivo Riestra.



Goles:

9’PT: Alejo Véliz (CEN).

44’ST: Jonathan Herrera -penal- (RIE).



Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Giménez, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Mateo Ramírez, Jonatan Goitía; Nicolás Benegas y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.



Cambios:

39’PT: ingresó Juan Komar por Juan Giménez (CEN).

13’ST: ingresó Gabriel Obredor por Mateo Ramírez (RIE).

14’ST: ingresó Rodrigo Gallo por Juan Randazzo (RIE).

23’ST: ingresó Alexander Díaz por Nicolás Benegas (RIE).

29’ST: ingresó Juan Elordi por Agustín Sández (CEN).

29’ST: ingresó Santiago López por Ángel Di María (CEN).

36’ST: ingresó Tomás O’Connor por Enzo Copetti (CEN).

36’ST: ingresó Enzo Giménez por Jaminton Campaz (CEN).

40’ST: ingresó Santiago Vera por Milton Céliz (RIE).

40’ST: ingresó Antony Alonso por Pedro Ramírez (RIE).



Amonestados:

14’PT: Mateo Ramírez (RIE).

23’PT: Juan Randazzo (RIE).

48’PT: Ángel Di María (CEN).

30’ST: Pedro Ramírez (RIE).

35’ST: Juan Elordi (CEN).

37’ST: Milton Céliz (RIE).

47’ST: Emanuel Coronel (CEN).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.